Происшествия

Псковские пограничники пресекли попытку выходцев из Северной Африки незаконно перебраться в ЕС

В Печорском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в очередной раз задержали группу иностранных граждан, попытавшихся незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, выходцы одного из государств Северной Африки предприняли попытку незаконно перебраться в страны Евросоюза в районе населенного пункта Паниковичи. Об их появлении пограничников предупредил местный житель, который обратил внимание на подозрительных лиц, выходящих из леса на дорогу. Благодаря полученной информации, слаженным и профессиональным действиям сотрудники Управления задержали иностранцев в трех с половиной километрах от государственной границы.

На данный момент иностранцы задержаны на срок до 48 часов для проведения административно-процессуальных мероприятий и принятия решения о привлечении их к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области выражает благодарность населению нашего региона за оказываемую помощь в охране государственной границы.