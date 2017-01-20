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Задержанному в Испании программисту Станиславу Лисову грозит 35 лет тюрьмы

20.01.2017 20:46 ПЛН, Псков

Российский программист Станислав Лисов, был задержан 13 января в барселонском аэропорту Эль-Прат (Испания), когда ждал вылета в другую европейскую страну. Россиянин обвиняется в распространении компьютерного вируса NeverQuest, с помощью которого хакерам якобы удалось похитить пять миллионов долларов. С 2014 года россиянин находился под следствием, которое вело Федеральное бюро расследований (ФБР).

В настоящее время 32-летний россиянин продолжает оставаться в Каталонии. Официальные источники в Гражданской Гвардии ранее подтвердили газете El Mundo, что Лисов находится под стражей в тюрьме. США уже потребовали его экстрадиции. Этот вопрос предстоит решить Верховному суду Испании, сообщает со ссылкой на данные испанской полиции агентство Reuters.

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов сообщал, что россиянин пребывает в следственном изоляторе в Барселоне. Генеральное консульство РФ в Барселоне поддерживает с ним контакт.

Интересы Лисова представляет адвокат Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. По его словам, 18 января он получил документы от Минюста США. В них указаны обвинения, которые хотят предъявить россиянину - «преступный сговор с целью взлома компьютерных систем» и «преступный сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств общения». В сумме по обоим обвинениям Лисову может грозить до 35 лет тюрьмы.

В Кремле задержание Лисова прокомментировали 19 января. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит «ущемления прав и интересов россиян где бы то ни было в мире, если на то нет никаких оснований». Ранее МИД РФ неоднократно предупреждал, что власти США ведут «охоту» на российских граждан и в частности на IT-специалистов.

Станислав Лисов закончил Таганрогский радиотехнический институт в июне 2009 года по специальности «вычислительная техника». Он занимался разработкой программного обеспечения в ООО «Компьютерные программы». После окончания института до 2013 года занимал должность специалиста по контролю качества программного обеспечения в компании «Оджетто-Веб» в Таганроге.

Источник: Псковская Лента Новостей



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