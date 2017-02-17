Умер актер сериала «Твин Пикс» Уоррен Фрост ‍

На 92-м году жизни скончался актер Уоррен Фрост, который сыграл роль доктора Уилла Хайварда в сериале «Твин Пикс», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

«Мы с грустью сообщаем сегодня о смерти нашего дорогого пожилого отца. Мы рады были разделить с ним столько долгих лет его жизни», - заявил сын артиста и сценарист сериала «Твин Пикс» Марк Фрост.

Отмечается, что Уоррен Фрост умер в своем доме в городе Миддлбери, штат Вермонт, после продолжительной болезни.

Издание уточняет, что Фрост сыграл в 30 эпизодах знаменитого сериала. Как сообщается, его персонажа можно будет увидеть в продолжении сериала, которое выйдет в мае 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей