Умер актер сериала «Твин Пикс» Уоррен Фрост ‍

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Количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в Псковской области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 800%4
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Дороги, которые нас выбираютПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Очередной выпуск «Диванной политики» хочется начать со слов поздравлений. По этому поводу ваш покорный слуга даже галстук напялил, чтобы подчеркнуть величие момента – жаль только, что...
На 92-м году жизни скончался актер Уоррен Фрост, который сыграл роль доктора Уилла Хайварда в сериале «Твин Пикс», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Hollywood Reporter.
«Мы с грустью сообщаем сегодня о смерти нашего дорогого пожилого отца. Мы рады были разделить с ним столько долгих лет его жизни», - заявил сын артиста и сценарист сериала «Твин Пикс» Марк Фрост.
Отмечается, что Уоррен Фрост умер в своем доме в городе Миддлбери, штат Вермонт, после продолжительной болезни.
Издание уточняет, что Фрост сыграл в 30 эпизодах знаменитого сериала. Как сообщается, его персонажа можно будет увидеть в продолжении сериала, которое выйдет в мае 2017 года.
Источник: Псковская Лента Новостей