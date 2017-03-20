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Миллиардер Дэвид Рокфеллер умер в возрасте 101 года

20.03.2017 21:14 ПЛН, Псков

Американский миллиардер и банкир Дэвид Рокфеллер умер на 102-м году жизни утром в понедельник, 20 марта. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя его семьи Фрейзера Сайтела (Fraser Seitel), пишет «Лента.ру».

По его информации, магнат скончался во сне в своем доме в Покантико Хилс.

Как отмечает Forbes, на 20 марта состояние Рокфеллера составляло 3,3 миллиарда долларов. В рейтинге самых богатых людей мира, по версии журнала, он занимал 581-е место.

Дэвид Рокфеллер родился 12 июня 1915 года в Нью-Йорке. Он внук нефтяного магната и первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера.

В 1936 году окончил Гарвардский университет, учился в Лондонской школе экономики и политических наук. В 1940 году защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. В 1942-м Дэвид Рокфеллер поступил рядовым на военную службу, дослужился до звания капитана. После войны работал в Chase Manhattan Bank, президентом которого стал в 1961 году. В апреле 1981 года ушел в отставку в связи с достижением предельно допустимого возраста для данной должности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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