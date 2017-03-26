Сегодня: Понедельник, 27 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Псков-ЭКСПО Участки на берегу реки Великой День национальной гвардии Лучшая интерьерная печать в Пскове Конкурс на звание лучшей Черное молоко
Сбежавшего из России депутата Госдумы застрелили в Киеве

Сбежавшего из России депутата Госдумы застрелили в Киеве

В Киеве убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, сбежавший на Украину из-за уголовного дела. Как сообщает издание «Вести Украина», он убит у отеля Premier Palace. По...77



В Госдуме предложили дать регионам право решать вопрос об установке бэби-боксов

27.03.2017 18:22 ПЛН, Псков

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предоставляющий регионам право самостоятельно решать вопрос создания на своей территории бэби-боксов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Регионы с учетом своих культурных и других традиций будут принимать решение о необходимости создания мест для анонимного оставления ребенка, а также о количестве, местоположении и порядке установки бэби-боксов, говорится в законопроекте.

Если в регионе считают, что необходимости в использовании бэби-боксов там нет, региональное законодательное собрание может просто не принимать соответствующий закон, что не позволит создавать места для анонимного оставления детей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время, по данным авторов, в России есть несколько десятков бэби-боксов. Вместе с тем в законодательстве РФ отсутствует правовое регулирование порядка их использования.

Определяется, что требования к бэби-боксам и порядок их эксплуатации будет устанавливаться Минздравом России, что позволит предусмотреть единые стандарты технических характеристик для бэби-боксов и опишет общий алгоритм действий ответственных лиц при обнаружении новорожденных в этих бэби-боксах.

«Полагаем, что распространенность и "шаговая доступность" мест для анонимного оставления ребенка позволит значительно сократить число убийств матерями своих детей, а также фактов оставления детей в опасности. Немало случаев, когда детей оставляли у порога больницы, в подъездах с надеждой на их обнаружение и спасение, однако детей находили слишком поздно», - говорится в пояснительной записке.

Также авторы полагают, что осведомленность женщин о существовании бэби-боксов может способствовать уменьшению количества абортов, рискованных для их здоровья.

Авторами законопроекта выступили в том числе сенатор Вадим Тюльпанов, депутат Госдумы, телеведущая Оксана Пушкина, депутат и спортсменка Ирина Роднина.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь