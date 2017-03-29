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Путин наделил ФСО правом изымать земельные участки для госнужд

29.03.2017 19:13 ПЛН, Псков

Президент РФ Владимир Путин своим указом наделил Федеральную службу охраны (ФСО) России правом принимать решения об изъятии земельных участков для госнужд РФ. Как пишет ТАСС, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом вносится изменение в положение о ФСО России, согласно которому Служба теперь «принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужно Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России». Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее у ФСО не было права изымать земли, Служба имела лишь право бессрочно пользоваться земельными участками.

Источник: Псковская Лента Новостей



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