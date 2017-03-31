Робот-андроид Федор станет пилотом российского космического корабля

Первым пилотом нового российского космического корабля «Федерация» будет робот-андроид по прозвищу Федор. Об этом заявил генеральный конструктор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин, сообщает в пятницу, 31 марта, РИА Новости.

По словам Микрина, первый пуск корабля состоится в 2021 году, и полет «Федерации» на Международную космическую станцию пройдет без людей на борту. «Беспилотным он (полет — прим. «Ленты.ру») будет условно, так как планируется, и все решения уже приняты, первым пилотом будет робот FEDOR», — сказал представитель «Роскосмоса».

Робот Федор или FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) создан инженерами НПО «Андроидная техника». Он способен, в частности, повторять движения оператора, передавать видео- и аудиосигналы, а также поднимать грузы до 10 килограммов. FEDOR также может работать в условиях открытого космоса.

Как напоминает «Лента.Ру», 14 октября 2016 года робот Федор встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время выставки в рамках православного студенческого форума. Федор продемонстрировал главе РПЦ свои возможности и протянул ему руку, однако тот не пожал ее.

«Федерация» — пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения, разработанный корпорацией «Энергия» взамен используемым сейчас «Союзам».

Источник: Псковская Лента Новостей