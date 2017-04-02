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В результате взрыва в вагоне поезда на станции «Сенная» петербургского метро есть жертвы

03.04.2017 15:16 ПЛН, Псков

В результате взрыва в вагоне поезда на станции «Сенная» петербургского метро есть жертвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.
 
 
«Там произошел взрыв в одном из вагонов. Есть пострадавшие и жертвы. Кроме того, спасатели и пожарные машины вызваны на станцию "Технологический институт". Движение поездов на всей ветке остановлено», - сказал собеседник агентства.
 
О случившемся доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Взрыв в петербургском метро


 

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