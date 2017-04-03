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В петербургском метро произошел взрыв. ФОТО и ВИДЕО

В петербургском метро произошел взрыв. ФОТО и ВИДЕО

Взрыв произошел в метро в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.      На станции метро «Сенная» в Петербурге наблюдается сильное задымление, пишет «Фонтанка......63



По предварительным данным, 10 человек погибли при взрыве в петербургском метро

03.04.2017 15:25 ПЛН, Псков

По предварительным данным, 10 человек погибли при взрыве в Санкт-Петербургском метро, передает ТАСС со ссылкой на источник. 
 
 
Как пишет «Газета.Ru», в метрополитене Санкт-Петербурга, предположительно, произошел взрыв неустановленного предмета. «Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», - сообщили в метрополитене.
 
По словам источника РИА «Новости», в метро Санкт-Петербурга сработали два взрывных устройства. Как минимум одно из них было начинено поражающими элементами.
 
Сейчас закрыты после взрыва в вагоне семь станций линии Санкт-Петербургского метро.
 
«На вход и выход закрыты станции «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзеская», «Технологический институт», «Сенная площадь», «Гостиный двор», — говорится в сообщении.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Взрыв в петербургском метро


 

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