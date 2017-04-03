По предварительным данным, 10 человек погибли при взрыве в петербургском метро

По предварительным данным, 10 человек погибли при взрыве в Санкт-Петербургском метро, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Как пишет «Газета.Ru», в метрополитене Санкт-Петербурга, предположительно, произошел взрыв неустановленного предмета. «Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», - сообщили в метрополитене.

По словам источника РИА «Новости», в метро Санкт-Петербурга сработали два взрывных устройства. Как минимум одно из них было начинено поражающими элементами.

Сейчас закрыты после взрыва в вагоне семь станций линии Санкт-Петербургского метро.

«На вход и выход закрыты станции «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзеская», «Технологический институт», «Сенная площадь», «Гостиный двор», — говорится в сообщении.

Источник: Псковская Лента Новостей