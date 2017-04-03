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В петербургском метро произошел взрыв. ФОТО и ВИДЕО

В петербургском метро произошел взрыв. ФОТО и ВИДЕО

Взрыв произошел в метро в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.      На станции метро «Сенная» в Петербурге наблюдается сильное задымление, пишет «Фонтанка......63



Путин прокомментировал взрыв в петербургском метро

03.04.2017 15:48 ПЛН, Псков

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы выясняют причины взрыва в петербургском метро, пишет «Интерфакс».
 
«Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», - сказал он на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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Взрыв в петербургском метро


 

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