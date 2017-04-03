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В петербургском метро произошел взрыв. ФОТО и ВИДЕО

В петербургском метро произошел взрыв. ФОТО и ВИДЕО

Взрыв произошел в метро в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.      На станции метро «Сенная» в Петербурге наблюдается сильное задымление, пишет «Фонтанка......63



В петербургском метро нашли еще одну бомбу

03.04.2017 16:04 ПЛН, Псков

На станции метро «Площадь Восстания» обнаружено несработавшее взрывное устройство. На месте происшествия работают саперы. Об этом сообщает «Фонтанка» на странице издания в фейсбуке. Сайт «Фонтанки» временно недоступен.

Как сообщалось, около 50 человек пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга. По предварительным данным, погибли 10 человек.

В метрополитене Санкт-Петербурга, предположительно, произошел взрыв неустановленного предмета. «Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», - сообщили в метрополитене.

По словам источника РИА «Новости», в метро Санкт-Петербурга сработали два взрывных устройства. Как минимум одно из них было начинено поражающими элементами.

В Санкт-Петербурге сейчас закрыты все 67 станции метро.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Взрыв в петербургском метро


 

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