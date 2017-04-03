В петербургском метро нашли еще одну бомбу

На станции метро «Площадь Восстания» обнаружено несработавшее взрывное устройство. На месте происшествия работают саперы. Об этом сообщает «Фонтанка» на странице издания в фейсбуке. Сайт «Фонтанки» временно недоступен.

Как сообщалось, около 50 человек пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга. По предварительным данным, погибли 10 человек.

В метрополитене Санкт-Петербурга, предположительно, произошел взрыв неустановленного предмета. «Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», - сообщили в метрополитене.

По словам источника РИА «Новости», в метро Санкт-Петербурга сработали два взрывных устройства. Как минимум одно из них было начинено поражающими элементами.

В Санкт-Петербурге сейчас закрыты все 67 станции метро.

Источник: Псковская Лента Новостей