На причастность к теракту в метро Петербурга проверяют уроженца Киргизии

Уроженец Киргизии попал в круг вероятных подозреваемых в теракте на станции «Технологический институт» в Петербурге. В метро его зафиксировали камеры наблюдения, ориентировка ушла в соцсети.

Как стало известно «Фонтанке», по горячим следам Следственный комитет пришел к фигуре 22-летнего гражданина России. Акбаржон Джалилов является уроженцем киргизского города Ош, больше шести лет живет в Петербурге, сменил несколько паспортов, имеет заграничный. Кроме разосланной ориентировки, в розыск должны были поставить автомобиль Джалилова Daewoo Nexia. Известно также, что он имел притяжение к Комендантскому проспекту.

В течение второй половины 3 апреля СМИ со ссылкой на источники в следствии неоднократно сообщали о возможной причастности к теракту уроженца Киргизии. Называлась фамилия «Джалялов». Сообщалось также, что он произвел самоподрыв.

Акбаржон Джалилов стал третьим человеком, которого проверяют на теракт.

Ранее полиция Петербурга разыскивала и нашла уроженца Башкирии, запомнившимся характерной одеждой. Телеканал РЕН ТВ и издание «Фонтанка» опубликовали скриншот с записи камеры наружного наблюдения, на котором изображен человек, предположительно совершивший теракт. На кадре видно, что это высокий мужчина с бородой и в черной одежде.

Как уточняет РБК, мужчина, похожий на человека с фотографии, которого СМИ назвали подозреваемым в совершении теракта в метро, сам явился в отделение полиции в Петербурге.

«Он увидел себя по ТВ, испугался и сам пришел в полицию», - сказал источник РБК в правоохранительных органах. По его словам, мужчина к совершению теракта не причастен.

Присутствие студента из Казахстана Максима Арышева в эпицентре взрыва дало основания полагать, что смертником являлся он. Близкие опровергают это предположение, а МИД Казахстана ночью 4 апреля сообщил, что не может найти Максима среди погибших.

Днем 3 апреля в перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» в четвертом вагоне поезда произошел взрыв мощностью 600-700 граммов в тротиловом эквиваленте. Машинист Александр Каверин довел состав до платформы «Техноложки», чем обеспечил оперативную эвакуацию выживших пассажиров. По последним данным, погибли 14 человек, в больницы города доставлен 51 пострадавший. Из-за сильных повреждений опознание некоторых жертв будет проводиться с помощью генетической экспертизы.

Источник: Псковская Лента Новостей