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В петербургском метро произошел взрыв. ФОТО и ВИДЕО

В петербургском метро произошел взрыв. ФОТО и ВИДЕО

Взрыв произошел в метро в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.      На станции метро «Сенная» в Петербурге наблюдается сильное задымление, пишет «Фонтанка......72



Петербургский метрополитен начал работу в полном объеме

04.04.2017 09:12 ПЛН, Псков

Петербургский метрополитен начал работу в полном объеме, передает «Газета.Ru».
 
При этом автобусы, дублирующие движение «синей» (второй) линии метрополитена Санкт-Петербурга, продолжат работу до 10.00 мск.
 
«Петербургский метрополитен с утра начал работу в полном объеме: по всем линиям и станциям. Однако до 10 часов утра сохранится движение автобусов-дублеров по маршруту 2М», - говорится в сообщении городского комитета по транспорту.
 
Ранее сообщалось, что общественный транспорт Санкт-Петербурга 4 апреля будет работать в особом режиме после взрыва.
 
Днем 3 апреля в перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» в четвертом вагоне поезда произошел взрыв мощностью 600-700 граммов в тротиловом эквиваленте. Машинист Александр Каверин довел состав до платформы «Техноложки», чем обеспечил оперативную эвакуацию выживших пассажиров. По последним данным, погибли 14 человек, в больницы города доставлен 51 пострадавший. Из-за сильных повреждений опознание некоторых жертв будет проводиться с помощью генетической экспертизы. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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Взрыв в петербургском метро


 

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