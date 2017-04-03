Петербургский метрополитен начал работу в полном объеме

Петербургский метрополитен начал работу в полном объеме, передает «Газета.Ru».

При этом автобусы, дублирующие движение «синей» (второй) линии метрополитена Санкт-Петербурга, продолжат работу до 10.00 мск.

«Петербургский метрополитен с утра начал работу в полном объеме: по всем линиям и станциям. Однако до 10 часов утра сохранится движение автобусов-дублеров по маршруту 2М», - говорится в сообщении городского комитета по транспорту.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт Санкт-Петербурга 4 апреля будет работать в особом режиме после взрыва.

Днем 3 апреля в перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» в четвертом вагоне поезда произошел взрыв мощностью 600-700 граммов в тротиловом эквиваленте. Машинист Александр Каверин довел состав до платформы «Техноложки», чем обеспечил оперативную эвакуацию выживших пассажиров. По последним данным, погибли 14 человек, в больницы города доставлен 51 пострадавший. Из-за сильных повреждений опознание некоторых жертв будет проводиться с помощью генетической экспертизы.

Источник: Псковская Лента Новостей