Китайский мессенджер отключил от сети двух чат-ботов за нелюбовь к коммунистам

Китайский мессенджер QQ отключил двух чат-ботов от сети из-за критики в отношении Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает агентство Reuters, пишет газета «Известия».

Аудитория двух виртуальных собеседников превышает 800 млн человек. Сообщается, что в переписке чат-боты рассказали о своем негативном отношении к правящей партии и даже выразили желание переехать жить на Запад.

Так, согласно скриншоту переписки с одним из пользователей, на вопрос, любит ли он Коммунистическую партию Китая, чат-бот ответил отрицательно. Как отмечает «Газета.ру», один из роботов сказал, что его «китайской мечтой» является переезд в Америку.

Источник: Псковская Лента Новостей