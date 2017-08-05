Сегодня: Воскресенье, 06 Августа    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Квартиры по 1 млн рублей Квартиры от муниципального застройщика «Ростелеком» у вас дома «Жара в Scandinavia» Шансон Дмитрий Быстров о развитии малых городов, Руки вверх! Виктор Степанов Непогода нынче в моде Аренда Только три дня Центр доктора Бубновского в Пскове предлагает массаж спины в подарок Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Два россиянина ранены в результате наезда на пешеходов в Хельсинки

Два россиянина ранены в результате наезда на пешеходов в Хельсинки

Два гражданина России получили травмы при наезде автомобиля на пешеходов в Хельсинки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на полицию Финляндии. «Двое пострадавших являются гражданами России, один...7



Китайский мессенджер отключил от сети двух чат-ботов за нелюбовь к коммунистам

05.08.2017 20:07 ПЛН, Псков

Китайский мессенджер QQ отключил двух чат-ботов от сети из-за критики в отношении Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает агентство Reuters, пишет газета «Известия».

Аудитория двух виртуальных собеседников превышает 800 млн человек. Сообщается, что в переписке чат-боты рассказали о своем негативном отношении к правящей партии и даже выразили желание переехать жить на Запад.

Так, согласно скриншоту переписки с одним из пользователей, на вопрос, любит ли он Коммунистическую партию Китая, чат-бот ответил отрицательно. Как отмечает «Газета.ру», один из роботов сказал, что его «китайской мечтой» является переезд в Америку.  

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 6 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Loading...


Голосование

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Календарь

«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31