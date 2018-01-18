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Путин примет участие в мероприятиях к годовщине прорыва блокады Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит Северо-Западный федеральный округ, где примет участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию прорыва блокады Ленинграда, сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава государства возложит цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище и военно-историческом комплексе "Невский пятачок", а также осмотрит экспозицию музея-панорамы "Прорыв", посвященной операции "Искра" по прорыву блокады Ленинграда», - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, В.Путин встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями молодежных общественных организаций, в частности, поискового отряда «Шлиссельбург». Участникам встречи будет представлен фильм «Рубеж», посвященный событиям на Невском пятачке.