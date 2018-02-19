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Королева Великобритании Елизавета II арендовала на 49 лет участок в центре Киева

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II арендовала почти одну шестую гектара земли в центре столицы Украины. Как пишет «Газета», об этом сообщается в постановлении киевского городского совета.

«Ее Королевскому Величеству и правительнице Канады передается в аренду на 49 лет земельный участок площадью 0,1622 га на улице Костельной, 13-а, в Шевченковском районе города Киева в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество», — написано в решении.

В документе отмечается, что аренда участка земли в месяц составит 568 тыс. гривен (приблизительно 1,2 млн рублей).