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Европейский Союз и Армения подписали документ о приоритетах партнерства

21 февраля в Брюсселе Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян подписали документ о Приоритетах партнерства ЕС-Армения.

Как сообщается на сайте «Информация ЕС на русском языке», документ устанавливает общие приоритеты в области политики на ближайшие годы в соответствии с соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Четырьмя основными направлениями сотрудничества являются:

Укрепление институтов и надлежащее управление;

Экономическое развитие и возможности рынка;

Связь, энергоэффективность и действия по сохранению климата;

Мобильность и контакты между людьми.

Приоритеты партнерства станут ключевым направляющим фактором для финансовой помощи, оказываемой Армении Европейским Союзом до 2020 года. На этот период ЕС планирует инвестировать в Армению около 160 миллионов евро, в том числе в образование и инновации – главные сферы экономического развития Армении.

«С помощью Приоритетов партнерства Европейский Союз и Армения расширяют и без того прочную дружбу и сотрудничество. Вкупе с новым Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которые мы подписали всего три месяца назад на Саммите Восточного партнерства в Брюсселе, мы тем самым закрепляем совместное обязательство достигать положительных результатов в тех сферах, которые действительно имеют значение для жизни людей в ЕС и Армении. Мы по-прежнему заинтересованы в активном продвижении этих обязательств и в их реализации». Верховный Представитель ЕС Федерика Могерини

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан заявил: «Я приветствую принятие Европейским Союзом и Арменией Приоритетов партнерства, которые являются непосредственным результатом дифференциации в наших двусторонних отношениях на основе взаимных интересов. Этот документ проложит путь нашему сотрудничеству с целью привнести ощутимые преимущества в повседневную жизнь граждан Армении».

Встреча также предоставила Верховному Представителю ЕС и министру иностранных дел Армении возможность более широко обсудить отношения между Европейским Союзом и Арменией. Они также обсудили планы по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения, подписанного 24 ноября на полях Саммита Восточного партнерства в Брюсселе, и последующее достижение 20 практических результатов до 2020 года. Соглашение обеспечивает значительное приближение армянского законодательства к законодательству Европейского Союза. После реализации соглашение принесет конкретные выгоды гражданам, в том числе новые рабочие места благодаря экономическому росту, более высокий уровень безопасности и экологических норм, более справедливые правила в отношении конкуренции и государственных закупок.