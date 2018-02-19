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США подозревают Россию в кибератаках на Олимпиаду в Пхенчхане

Американские спецслужбы подозревают Россию в кибератаках на обслуживающие Олимпийские игры в Пхенчхане электронные системы. Об этом в субботу сообщила газета The Washington Postсо ссылкой на источники в разведке США, пишет ТАСС.

Как утверждает источник газеты, российские хакеры якобы пытались действовать так, будто кибератаку устроила КНДР. По мнению источника, российская военная разведка ГРУ к началу февраля имела доступ к 300 связанным с Играми компьютерам через взломанные маршрутизаторы для передачи интернет-соединения. Также американские спецслужбы предполагают, что российские хакеры якобы попытаются сорвать церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

9 февраля на церемонии открытия Игр зрители и журналисты столкнулись с серьезными перебоями в работе интернета и связи на стадионе, где проходило мероприятие. Пресс-секретарь оргкомитета Олимпиады Нэнси Пак заявила, что организаторы приложат все усилия во избежание повторения ситуации во время церемонии закрытия соревнований 25 февраля.

Ранее 7 февраля МИД РФ распространил официальный комментарий о том, что ожидает появления в ряде западных СМИ бездоказательных расследований на тему якобы имевшего место «русского следа» в хакерских атаках на связанные с Олимпиадой информационные ресурсы.