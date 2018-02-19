В России и мире

В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что новые санкции США против России абсурдны, пишет РИА Новости.

«Это попытка обвинить, повесить ярлык и даже разбираться не будем: виновата Россия. И все это делается не просто так, а в канун, в первую очередь, выборов. Кто угодно придумывает что угодно, еще сейчас могут что-то придумать. Они (санкции - прим. ред.) ни к чему не приводят, только к очередному информационному шуму», - сказал Чепа.

Он также подчеркнул, что «это абсурдная ситуация, которая ведет в тупик».