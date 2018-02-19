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В России и мире

Трамп пришел в ярость от утечки информации про поздравление Путину

21.03.2018 23:12|ПсковКомментариев: 8

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за утечки информации о том, что его советники порекомендовали ему проигнорировать победу Владимира Путина на президентских выборах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Сообщается, что Трамп опросил своих советников, чтобы узнать, кто мог быть источником утечки — по данным телеканала, доступ к этой информации был у тесного круга сотрудников. Глава администрации Белого дома Джон Келли также остался в ярости из-за утечки данных, отмечается, что он готов провести расследование из-за этого инцидента.

Как отмечает Газета.Ру, ранее сообщалось, что в Белом доме не собирались поздравлять Путина с переизбранием. Однако на следующий день лидеры стран провели телефонный разговор.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 8Версия для печати
 

 
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