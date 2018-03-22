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ВДВ России готовятся к учениям в Египте

Делегация Воздушно-десантных войск России убыла в воскресенье в Арабскую Республику Египет, сообщили «Интерфаксу-АВН» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В ходе пятидневного визита российские десантники проведут ряд консультаций с египетской стороной по вопросам подготовки и проведения российско-египетских учений, запланированных на 2018 год», - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что кроме обсуждения вопросов, касающихся обмена опытом по боевой подготовке, специалисты ВДВ России посетят военный полигон, где ознакомятся с порядком проведения специальных занятий, проводимых с египетскими десантниками.

Делегацию возглавил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Визит делегации ВДВ РФ в АРЕ проходит в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России.