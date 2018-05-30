В России и мире

В Москве у безработного угнали машину стоимостью 4,2 млн рублей

В столичном районе Чертаново Центральное неизвестные угнали иномарку стоимостью около 4,2 млн рублей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Как пишет «Газета.Ru», к правоохранителям обратился 32-летний безработный мужчина, который заявил о краже автомашины на ул. Красного Маяка. «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный по указанному адресу совершил кражу автомобиля марки Range Rover. Материальный ущерб составил около 4,2 млн рублей», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК России «Кража».