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Украинские власти хотят прекратить автобусное сообщение с Россией

Украина должна прекратить с Россией наряду с железнодорожным сообщением еще и автобусное, считает первый заместитель постоянного представителя президента Петра Порошенко в Крыму Изет Гданов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал «Страна.ua».



«Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение Министерства инфраструктуры. Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращения автобусного сообщения», - написал Гданов в своем Facebook.



Так он прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который ранее сообщил о том, что Киев рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.



В пресс-службе «Украинских железных дорог» РБК заявили, что будут готовы выполнить все решения, которые примет высшее руководство страны. В пресс-службе «дочки» РЖД - Федеральной пассажирской компании - сказали, что в Россию через территорию Украины ходит только один поезд Москва - Кишинев. Все остальное сообщение было прекращено в 2014 году.