Ларисы Маркины из двух столиц России представят в Пскове свои истории о золотой рыбке

Спектакль «Пушкин. Сцены из семейной жизни», который состоится 10 февраля в 19.00 на малой сцене Псковского драмтеатра, - один из сюрпризов XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщила директор XXIV Пушкинского театрального фестиваля Марина Николаева.

Как рассказала директор фестиваля, зрители увидят сразу две интерпретации истории о золотой рыбке. Оба проекта независимо друг от друга придумали и воплотили два разных человека из двух разных городов: петербургский режиссер Лариса Маркина поставила свой спектакль на сцене Театра-Цирка Монгольфьери, а ее коллега, тезка и однофамилица Лариса Маркина из Москвы играет собственную «Сказку о рыбаке и рыбке» в Музее-театре «Булгаковский дом». Обе интерпретации авторские, в каждом из спектаклей главную женскую роль исполняет режиссер.

Объединенные специально для Пушкинского фестиваля в Пскове, обе истории фокусируются на внутрисемейных отношениях немолодой пары и на испытаниях, выпавших на долю каждому из героев.

Два спектакля будут показаны один за другим, с антрактом.

Режиссеры: Лариса Маркина (Москва) и Лариса Маркина (Санкт-Петербург).

Продолжительность: 2 часа с антрактом.

Предполагается, что после показа зрители смогут пообщаться с режиссерами.

здесь. Напомним, XXIV Пушкинский театральный фестиваль состоится с 3 по 12 февраля на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области. С программой фестиваля можно ознакомиться

Источник: Псковская Лента Новостей