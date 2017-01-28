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Опция «вход - выход» будет предусмотрена для зрителей пещного действа в Приказных палатах
Опцию «вход - выход» планируется предусмотреть на концертном исполнении пещного действа ансамблем древнерусской музыки «Сирин», которое 9 февраля будет проходить в Приказных палатах в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» арт-директор фестиваля, известный театральный критик Андрей Пронин.
По его словам, в действе примут участие 23 певца из Москвы. «Пещное действо - богослужебный чин древнерусской церкви, существовавший до середины XVII века и впоследствии запрещенный Петром I, - рассказал гость студии. - Это необычайно длинная служба. Мы решаем, что делать с теми, кто хочет на нее зайти и выйти. Будем решать вопрос».
Пещное действо длится 3,5 часа без антракта, пояснил Андрей Пронин. «Поэтому какую-то такую опцию «вход - выход» мы предусмотрим», - пояснил театральный критик.
Гость студии назвал предстоящее пещное действо»уникальным событием, восстановленным по рукописям 17 века. Ансамбль «Сирин» демонстрировал его три раза, в Пскове будет четвертый. «Имитировать богослужение мы не будем, но это будет театрализованное действо, которое будет отчасти напоминать то, что происходило на Рождество в храме 16 - 17 века», - пояснил Андрей Пронин.
Напомним, пещное действо - богослужебный чин древнерусской церкви, заимствованный из Византии и бывший в употреблении до середины XVII века. Название Действа происходит от существительного «печь», или, по-церковнославянски, «пещь». Оно основано на библейской истории, изложенной в третьей главе книги пророка Даиила. Здесь повествуется о чудесном спасении трех отроков из раскаленной печи, вверженных туда по приказанию царя Навуходоносора потому, что они отказались поклониться золотому идолу. Но Бог послал ангела в печь, который угасил пламя внутри. Отроки воспели благодарственную песнь Богу. Навуходоносор, удивившись, что отроки живы, повелел им выйти из печи. Удостоверившись, что они остались невредимы и даже их одежды не были затронуты огнём, царь прославил истинного Бога.
Пещное действо - явление уникальное. Являясь частью богослужения (Действо проходило один раз в году перед Рождеством на Всенощной во время Седьмой и Восьмой песен канона), оно в то же время было зрелищно, так как содержало драматический показ событий. Настоящий огонь от печи, бесстрашные юные отроки, комично-коварные халдеи, спуск ангела с громом - все это производило неизгладимое впечатление на собравшихся. В то же время, певческая часть Действа сложна и изысканна, она вобрала в себя все самое интересное, что было в древнерусской музыке - знаменный и большой знаменный роспевы, и искусное демественное многоголосие.
Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» начал работу по реконструкции «Пещного действа» в 1999 году. Первый раз чин был показан на III Всемирной театральной Олимпиаде в Москве в 2000 году в рамках программы театра «Школа драматического искусства» Анатолия Васильева. Тогда были расшифрованы «росные» стихи (9 специальных стихир) и реконструированы 7 и 8 отроческие песни, которые считались утерянными. Следующий показ «Пещного действа» был в 2010 году в Польше, на фестивале сакральной музыки в городе Ярославе. К этому времени Полина Терентьева - музыковед и певица ансамбля заново расшифровала «росные стихи», нашла и расшифровала считавшиеся утерянными «отроческие песни». В настоящее время зрители увидят третью редакцию чина, где выверены и уточнены певческие и обрядовые детали, заменены некоторые песнопения. Из постановки исключены некоторые моменты, связанные непосредственно с присутствием патриарха и священническими молитвами, которые читаются только в реальной службе.
Источник: Псковская Лента Новостей
- Опция «вход - выход» будет предусмотрена для зрителей пещного действа в Приказных палатах
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