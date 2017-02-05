На спектакль «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» все билеты проданы

ФОТОРЕПОРТАЖ На спектакль «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш», второй, дополнительный, показ которого состоится 11 февраля, все билеты проданы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

Напомним, спектакль состоится 11 февраля в 20.00 на малой сцене.

«Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» - забавная лирическая комедия от режиссера Бориса Бирмана, которая поставлена по рассказам хорошей компании писателей: Даниила Хармса, Михаила Зощенко, Бориса Шергина, Аркадия Аверченко и Абрама Терца.

Прекрасный, полный юмора, а порой глубокий и острый материал даёт возможность авторам спектакля, обращаясь к творчеству и самой фигуре великого поэта, не только пошутить и «потрепаться», но и заставить задуматься о самых важных моментах жизни нашей страны в разные исторические эпохи.

Источник: Псковская Лента Новостей