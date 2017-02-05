www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Пять фриков и один фантом С премьерой! «Фантазии Фарятьева» как «Объяснение в любви» Здравствуй, солнце золотое! Крупнее, чем в жизни
     XXIV Пушкинский театральный фестиваль    110-летие Псковского драмтеатра    Культурно-образовательная программа «Ветка» в Пскове   

На спектакль «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» все билеты проданы

06.02.2017 09:51 ПЛН, Псков

На спектакль «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш», второй, дополнительный, показ которого состоится 11 февраля, все билеты проданы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
 
Напомним, спектакль состоится 11 февраля в 20.00 на малой сцене. 
 
 
«Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» - забавная лирическая комедия от режиссера Бориса Бирмана, которая поставлена по рассказам хорошей компании писателей: Даниила Хармса, Михаила Зощенко, Бориса Шергина, Аркадия Аверченко и Абрама Терца.
 
 
Прекрасный, полный юмора, а порой глубокий и острый материал даёт возможность авторам спектакля, обращаясь к творчеству и самой фигуре великого поэта, не только пошутить и «потрепаться», но и заставить задуматься о самых важных моментах жизни нашей страны в разные исторические эпохи.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати
cюжет:
XXIV Пушкинский театральный фестиваль

 


Сколько вы готовы отдать за билет в театр?











Опрос

Сколько вы готовы отдать за билет в театр?










Арт-календарь

Дата события: