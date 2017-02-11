Театр «Мастерская» в рамках XXIV Пушкинского фестиваля представит спектакль по ранним рассказам Булгакова

Театр «Мастерская» из Санкт-Петербурга под руководством Григория Козлова покажет моноспектакль «Записки юного врача». Премьера в Пскове состоится сегодня, 12 февраля, на большой сцене драмтеатра. Начало в 18:00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области, постановка создана на основе ранних рассказов Михаила Булгакова. Спектакль «Записки юного врача» номинирован на премию «Золотая маска», а также является лауреатом премии «Золотой софит» (специальный приз экспертного совета).

«Записки» — это год жизни вчерашнего студента, только что получившего медицинский диплом и назначенного главным и единственным врачом в провинциальную больницу. Сменяются сцены страшные и смешные, восторженные и отчаянные. Дикая глушь и дикое невежество окружают героя, и все, что он может им противопоставить — неиссякаемую любовь к людям и своему делу. Каждый его день — это маленький подвиг в борьбе за человеческие жизни.

Режиссер-постановщик спектакля — заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии РФ Григорий Козлов. Его творческий принцип — «театр для человека и про человека». Его интересуют личности и судьбы, любовь к людям и вера в них. В этом они совпадают с Михаилом Булгаковым.

«Записки юного врача» — это гимн профессионализму. Гимн призванию, которое ведет человека сквозь любые преграды к высшей цели – служению людям. Для аудитории старше 16-ти лет.

Билеты можно купить онлайн на официальном сайте фестиваля и в кассе театра.

Источник: Псковская Лента Новостей