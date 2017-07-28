Фильм-победитель «Кинотавра» и спектакль-квартирник покажут на фестивале Довлатова в Пскове

Новый фильм режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия» и спектакль-квартирник «Невидимая книга» вошли в программу фестиваля Сергея Довлатова «Заповедник» в Пскове. Информация об этом размещена на сайте фестиваля.

Премьера «Аритмии», получившей Гран-при «Кинотавра», запланирована на 16 сентября. Показ начнется в 19.30 в БКЗ филармонии. В драме Бориса Хлебникова рассказывается о судьбе врача скорой помощи Олега. По сюжету, поглощенного работой медика бросает жена. В «Аритмии» сыграли Александр Яценко, Ирина Горбачева и Николай Шрайбер.

В этот же вечер, в 22.00, в Old School Bar начнется спектакль-квартирник «Невидимая книга», созданный «несуществующим театральным объединением» «Fильшты-Kozlы» по записным книжкам Сергея Довлатова. Режиссер — Семен Серзин.

Планируется, что подробная программа фестиваля появится 10 августа.

Напомним, что в этом году фестиваль пройдет в Псковской области 15-17 сентября.

Источник: Псковская Лента Новостей