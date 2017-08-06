В продаже появились билеты на премьеру фильма «Аритмия» в рамках фестиваля «Заповедник»

С 15 по 17 сентября в Псковской области будет проходить третий фестиваль, посвященный жизни и творчеству писателя Сергея Довлатова - «Заповедник». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театрально-концертной дирекции, в рамках фестиваля состоится премьера фильма, ставшего победителем Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в 2017 году. Картина режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия» будет представлена псковичам до ее выхода в российский прокат в БКЗ филармонии 16 сентября, начало показа в 19.30.

По сюжету Олег - талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное - там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. А Олег всё спешит с вызова на вызов, несётся по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

Картина участвовала в основной конкурсной программе XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» и была награждена Гран-при, призом за лучшую мужскую роль и призом зрительских симпатий. Фильм получил приз за лучшую мужскую роль в Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Гости фестиваля «Заповедник» также встретятся с создателями картины.

Продолжительность фильма - 1 час 56 минут. Рекомендовано для зрителей старше 18 лет.

Билеты уже в продаже. Их можно приобрести на сайте фестиваля zapovednikfest.ru, на сайте БКЗ philpskov.ru, а также в кассах Псковского театра драмы, филармонии и гипермаркета «Империал».

Источник: Псковская Лента Новостей