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Выставка Александра Стройло «Довлатов и Ленин» откроется в рамках фестиваля «Заповедник»

08.08.2017 19:55 ПЛН, Псков

В рамках третьего фестиваля «Заповедник», посвященного жизни и творчеству писателя Сергея Довлатова, пройдет выставка автолитографий и графики Заслуженного художника России Александра Стройло «Довлатов и Ленин».

Как сообщается на сайте фестиваля, в нее войдут работы, созданные художником в 80-е годы XX века.

Автолитографии и графические произведения сопровождают рассказы, написанные художником в этот же период. Тексты и экспонаты выставки объединены одной темой - в них нашли отражение ленинские места города Пскова: действие в рассказах разворачивается в Плехановском посаде, который художник Александр Стройло также изображает в своих работах.

Открытие выставки состоится в субботу, 16 сентября, в 18.30. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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