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Сцена / Фестивали

Дмитрий Месхиев предложил псковским театралам взять отпуск на время Пушкинского фестиваля и «всерьез походить на спектакли»

25.01.2018 15:06|ПсковКомментариев: 16

Продюсер XXV Пушкинского театрального фестиваля, руководитель ТКД Дмитрий Месхиев предложил псковским театралам взять отпуск на время Пушкинского театрального фестиваля и «всерьез походить на спектакли». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на пресс-конференции 25 января.

Продолжительность фестиваля в этом году увеличена - с 8 по 19 февраля. В связи с этим стала обширнее и программа. В Псков приедет большое количество театров. Некоторые театры представят по два спектакля, другие - по два показа.

«Очень сильная, интересная программа. Программа российских театров не уступает московским и петербургским. Все только новое и свежее. Мне кажется, интересно будет все. Я бы посоветовал сходить на все. Взять отпуск и всерьез походить на спектакли. Есть вещи, которые не сможете увидеть потом никогда», - подчеркнул Дмитрий Месхиев.

Правда, он посоветовал псковским театралам смотреть, на что они идут, прежде чем покупать билет, потому что в афише есть и экспериментальные театры.

Пресс-портрет
Месхиев Дмитрий Дмитриевич
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 16Версия для печати
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