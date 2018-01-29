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Отчасти я тоже, наверное, Каштанка - Юлия Пересильд

«Отчасти я тоже, наверное, Каштанка», - заявила актриса и режиссер Юлия Пересильд на встрече с молодыми псковичами в Псковском драмтеатре рассказала, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она отметила, что «Каштанка» - про выбор. «И Чехов ответа на этот вопрос не дает. Это риторический вопрос. Отчасти я тоже, наверное, Каштанка», - призналась Ю. Пересильд.

Студенты задали ей вопрос по поводу «продажности» и настоящего искусства, как сделать выбор. Юлия Пересильд ответила: «Художник не должен быть голодным, он должен быть творчески голодным, иначе он вынужден лишиться чувства гордости».

Актриса призналась, что каждый день ей предлагают «нетленки» по 250 серий, но выбор ее падает на другие работы. Сейчас, например, Псков. Параллельно она нигде не играет и не снимается. «Я так не люблю и не умею», - сказала она, добавив, что после премьеры на Пушкинском театральном фестивале уедет на длительный съемочный период.