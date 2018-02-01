Программа XXV Пушкинского театрального фестиваля

Публикуем программу XXV Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет в Пскове и Пушкинских Горах с 8 по 19 февраля.
8 февраля (четверг)
Галерея «ЦЕХ»
18:00 – Открытие выставки театральных художников Стефании Граурогкайте, Ирины Цветковой, Алексея Порай-Кошица (Санкт-Петербург)
Большая сцена
19:00 – «Каштанка» (режиссер Юлия Пересильд)
Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
9 февраля (пятница)
Большая сцена
15:00, 19:00 – «Наше все… Бродский» (постановщик Дмитрий Сердюк) Государственный Театр Наций (Москва)
Малая сцена
14:00 – Творческая встреча с Борисом Юханановым (художественный руководитель Электротеатра СТАНИСЛАВСКИЙ)
Репетиционный зал
18:00 – «Тело. Звук. Эмоция». Мастер-класс Елены Морозовой (ведущая актриса Электротеатра СТАНИСЛАВСКИЙ)
10 февраля (суббота)
Пушкинские Горы
Святогорский монастырь
14:45 – Лития на могиле А. С. Пушкина
Большая сцена
19:00 – «ГРОЗАГРОЗА» (режиссер засл. деятель искусств РФ Евгений Марчелли)
Государственный Театр Наций (Москва)
Малая сцена
16:00 – «Пушкин + «Евгений Онегин» (моноспектакль Елены Морозовой)
Электротеатр СТАНИСЛАВСКИЙ (Москва)
Буфет театра
22:00 – «Ужин с Пушкиным» (постановщик заслуженный артист РФ Владимир Лемешонок)
Новосибирский государственный академический театр «Красный Факел»
11 февраля (воскресенье)
Малая сцена
18:00 – «Месяц в деревне» (режиссер Борис Мильграм, лауреат театральной премии «Золотая маска»). Пермский академический Театр-Театр
Медиахолл
14:00, 17:00 – «Дурацкие дети. Леля и Минька» (режиссер Светлана Иванова-Сергеева). Центр имени Вс. Мейерхольда (Москва)
Медиахолл
21:00 – «Русская литературная классика в современном зарубежном театре». Лекция Марины Давыдовой (театровед, главный редактор журнала «Театр»)
Репетиционный зал
15:00 - «Тело. Звук. Эмоция». Мастер-класс Елены Морозовой (ведущая актриса Электротеатра СТАНИСЛАВСКИЙ)
12 февраля (понедельник)
Малая сцена
19:00 – «Месяц в деревне» (режиссер Борис Мильграм)
Пермский академический Театр-Театр
Медиахолл
16:00 – «Русская оперная классика на современной сцене». Лекция Дмитрий Ренанского (театровед, музыкальный критик)
13 февраля (вторник)
Малая сцена
19:00 – «Метель» (режиссер Алессандра Джунтини)
Псковский академический театр драмы А.С. Пушкина
Медиахолл
14:00 – «Современный социально-культурный проект. Теория и практика». Семинар Ольги Сенаторовой (продюсер, театральный критик)
Выставочный зал Псковского музея-заповедник
17:00 – Открытие выставки «Многоликая Россия»: фотографии XIX века из коллекции Государственного музейно-выставочного центра «РОСФОТО» (Санкт-Петербург)
14 февраля (среда)
Большая сцена
19:00 - «Он_Она_собачка@» (режиссер Радион Букаев)
Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького
Музей театра
14:00, 21:00 – «Евгений Онегин». Избранные страницы» (моноспектакль артиста Омского государственного академического театра драмы Ивана Маленьких)
Медиахолл
16:00 - «Русская литературная классика в современном российском театре». Лекция Татьяны Джуровой (кандидат искусствоведения, театровед, главный редактор блога «Петербургский театральный журнал»)
15 февраля (четверг)
Большая сцена
20:00 – «Три сестры» (режиссер Сергей Куликовский)
Новый драматический театр города Минска (Беларусь)
Малая сцена
14:00, 18:00 – «Пушкин и деньги» (режиссер Анастасия Патлай)
Театр документальной пьесы ТЕАТР.DOC (Москва)
Медиахолл
17:00 – «Псков театральный». Лекция Екатерины Дмитриевской (театральный критик, главный редактор газеты «Экран и сцена»)
пос. Пушкинские Горы
Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника. Малый зал
17:00 - «Евгений Онегин». Избранные страницы» (моноспектакль артиста Омского государственного академического театра драмы Ивана Маленьких)
16 февраля (пятница)
Большая сцена
19:00 – «Мертвые души» (режиссер Олег Липовецкий)
Лесосибирский городской театр «Поиск»
Медиахолл
16:00 – «Пушкин и Эйзенштейн». Лекция Татьяны Тихоновец (театровед, педагог, заслуженный работник культуры РФ)
17 февраля (суббота)
Большая сцена
18:00 – «Мертвые души» (режиссер Олег Липовецкий)
Лесосибирский городской театр «Поиск»
Малая сцена
Показ эскизов режиссерской лаборатории Олега Лоевского:
11:00 – «Жанна» (режиссер Михаил Заец)
15:00 – «Ба» (режиссер Надия Кублайт)
21:30 – «Как Зоя гусей кормила» (Андрей Шляпин)
Медиахолл
17:00 – «Онегин-жест». Иммерсивный спектакль в жанре социальной хореографии (хореограф Татьяна Гордеева, драматург Екатерина Бондаренко)
Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
18 февраля (воскресенье)
Большая сцена
18:00 – «Доходное место» (режиссер Антон Безъязыков)
Кемеровский областной театр драмы им. А.В.Луначарского
Малая сцена
Показ эскизов режиссерской лаборатории Олега Лоевского:
11:00 – «Академия смеха» (режиссер Владимир Смирнов)
15:00 – «Гробница малыша Тутанхамона» (режиссер Елизавета Бондарь)
Медиахолл
13:00 – «Онегин-жест». Иммерсивный спектакль в жанре социальной хореографии (хореограф Татьяна Гордеева, драматург Екатерина Бондаренко)
Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
19 февраля (понедельник)
Большая сцена
19:00 – «Живи и помни» (засл. деятель искусств РФ, режиссер Григорий Козлов)
Санкт-Петербургский театр «Мастерская»
Медиахолл
18:00 – Видеопоказ спектакля «Капитанская дочка» (режиссер Тимур Насиров) из репертуара Челябинского молодежного театра.