Сцена / Фестивали

Программа XXV Пушкинского театрального фестиваля

Публикуем программу XXV Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет в Пскове и Пушкинских Горах с 8 по 19 февраля.

8 февраля (четверг)

Галерея «ЦЕХ»

18:00 – Открытие выставки театральных художников Стефании Граурогкайте, Ирины Цветковой, Алексея Порай-Кошица (Санкт-Петербург)

Большая сцена

19:00 – «Каштанка» (режиссер Юлия Пересильд)

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина

9 февраля (пятница)

Большая сцена

15:00, 19:00 – «Наше все… Бродский» (постановщик Дмитрий Сердюк) Государственный Театр Наций (Москва)

Малая сцена

14:00 – Творческая встреча с Борисом Юханановым (художественный руководитель Электротеатра СТАНИСЛАВСКИЙ)

Репетиционный зал

18:00 – «Тело. Звук. Эмоция». Мастер-класс Елены Морозовой (ведущая актриса Электротеатра СТАНИСЛАВСКИЙ)

10 февраля (суббота)

Пушкинские Горы

Святогорский монастырь

14:45 – Лития на могиле А. С. Пушкина

Большая сцена

19:00 – «ГРОЗАГРОЗА» (режиссер засл. деятель искусств РФ Евгений Марчелли)

Государственный Театр Наций (Москва)

Малая сцена

16:00 – «Пушкин + «Евгений Онегин» (моноспектакль Елены Морозовой)

Электротеатр СТАНИСЛАВСКИЙ (Москва)

Буфет театра

22:00 – «Ужин с Пушкиным» (постановщик заслуженный артист РФ Владимир Лемешонок)

Новосибирский государственный академический театр «Красный Факел»

11 февраля (воскресенье)

Малая сцена

18:00 – «Месяц в деревне» (режиссер Борис Мильграм, лауреат театральной премии «Золотая маска»). Пермский академический Театр-Театр

Медиахолл

14:00, 17:00 – «Дурацкие дети. Леля и Минька» (режиссер Светлана Иванова-Сергеева). Центр имени Вс. Мейерхольда (Москва)

Медиахолл

21:00 – «Русская литературная классика в современном зарубежном театре». Лекция Марины Давыдовой (театровед, главный редактор журнала «Театр»)

Репетиционный зал

15:00 - «Тело. Звук. Эмоция». Мастер-класс Елены Морозовой (ведущая актриса Электротеатра СТАНИСЛАВСКИЙ)

12 февраля (понедельник)

Малая сцена

19:00 – «Месяц в деревне» (режиссер Борис Мильграм)

Пермский академический Театр-Театр

Медиахолл

16:00 – «Русская оперная классика на современной сцене». Лекция Дмитрий Ренанского (театровед, музыкальный критик)

13 февраля (вторник)

Малая сцена

19:00 – «Метель» (режиссер Алессандра Джунтини)

Псковский академический театр драмы А.С. Пушкина

Медиахолл

14:00 – «Современный социально-культурный проект. Теория и практика». Семинар Ольги Сенаторовой (продюсер, театральный критик)

Выставочный зал Псковского музея-заповедник

17:00 – Открытие выставки «Многоликая Россия»: фотографии XIX века из коллекции Государственного музейно-выставочного центра «РОСФОТО» (Санкт-Петербург)

14 февраля (среда)

Большая сцена

19:00 - «Он_Она_собачка@» (режиссер Радион Букаев)

Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького

Музей театра

14:00, 21:00 – «Евгений Онегин». Избранные страницы» (моноспектакль артиста Омского государственного академического театра драмы Ивана Маленьких)

Медиахолл

16:00 - «Русская литературная классика в современном российском театре». Лекция Татьяны Джуровой (кандидат искусствоведения, театровед, главный редактор блога «Петербургский театральный журнал»)

15 февраля (четверг)

Большая сцена

20:00 – «Три сестры» (режиссер Сергей Куликовский)

Новый драматический театр города Минска (Беларусь)

Малая сцена

14:00, 18:00 – «Пушкин и деньги» (режиссер Анастасия Патлай)

Театр документальной пьесы ТЕАТР.DOC (Москва)

Медиахолл

17:00 – «Псков театральный». Лекция Екатерины Дмитриевской (театральный критик, главный редактор газеты «Экран и сцена»)

пос. Пушкинские Горы

Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника. Малый зал

17:00 - «Евгений Онегин». Избранные страницы» (моноспектакль артиста Омского государственного академического театра драмы Ивана Маленьких)

16 февраля (пятница)

Большая сцена

19:00 – «Мертвые души» (режиссер Олег Липовецкий)

Лесосибирский городской театр «Поиск»

Медиахолл

16:00 – «Пушкин и Эйзенштейн». Лекция Татьяны Тихоновец (театровед, педагог, заслуженный работник культуры РФ)

17 февраля (суббота)

Большая сцена

18:00 – «Мертвые души» (режиссер Олег Липовецкий)

Лесосибирский городской театр «Поиск»

Малая сцена

Показ эскизов режиссерской лаборатории Олега Лоевского:

11:00 – «Жанна» (режиссер Михаил Заец)

15:00 – «Ба» (режиссер Надия Кублайт)

21:30 – «Как Зоя гусей кормила» (Андрей Шляпин)

Медиахолл

17:00 – «Онегин-жест». Иммерсивный спектакль в жанре социальной хореографии (хореограф Татьяна Гордеева, драматург Екатерина Бондаренко)

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина

18 февраля (воскресенье)

Большая сцена

18:00 – «Доходное место» (режиссер Антон Безъязыков)

Кемеровский областной театр драмы им. А.В.Луначарского

Малая сцена

Показ эскизов режиссерской лаборатории Олега Лоевского:

11:00 – «Академия смеха» (режиссер Владимир Смирнов)

15:00 – «Гробница малыша Тутанхамона» (режиссер Елизавета Бондарь)

Медиахолл

13:00 – «Онегин-жест». Иммерсивный спектакль в жанре социальной хореографии (хореограф Татьяна Гордеева, драматург Екатерина Бондаренко)

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина

19 февраля (понедельник)

Большая сцена

19:00 – «Живи и помни» (засл. деятель искусств РФ, режиссер Григорий Козлов)

Санкт-Петербургский театр «Мастерская»

Медиахолл

18:00 – Видеопоказ спектакля «Капитанская дочка» (режиссер Тимур Насиров) из репертуара Челябинского молодежного театра.