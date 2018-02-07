Сцена / Фестивали

Сегодня в России вспоминают Пушкина

Сегодня Россия и весь русскоязычный мир вспоминают великого поэта Александра Пушкина, чье сердце перестало биться 181 год назад, 10 февраля 1837 года.

Мемориальные события запланированы в пушкинских музеях страны, в библиотеках, культурных центрах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Пушкинском заповеднике, в субботу все, кто почитает русского классика, под звон колоколов взойдут на Синичью гору. Лития на могиле А. С. Пушкина в Святогорском Свято-Успенском монастыре по традиции начнется в 14.45 - час, когда Жуковский остановил стрелки часов в кабинете Пушкина в его последней квартире на Мойке, 12.

В рамках XXV Пушкинского театрального фестиваля на большой сцене Псковского театра драмы в 19.00 пройдет спектакль Государственного Театра Наций (Москва) «ГРОЗАГРОЗА» (режиссер - засл. деятель искусств РФ Евгений Марчелли).

На малой сцене в 16.00 – моноспектакль Елены Морозовой «Пушкин + «Евгений Онегин» (Электротеатр «Станиславский» (Москва)).

В 22.00 в буфете театра состоится «Ужин с Пушкиным» (постановщик заслуженный артист РФ Владимир Лемешонок, Новосибирский государственный академический театр «Красный Факел»).

Зимой 1837 года возник конфликт поэта с Жоржем Дантесом, принятым на службу в русскую гвардию благодаря покровительству усыновившего его голландского посланника барона Л.Геккерена. Ссора, причиной которой была оскорбленная честь А.С.Пушкина, привела к дуэли, на которой 27 января (8 февраля) поэт был смертельно ранен. 29 января (10 февраля) 1837 года поэт скончался в петербургском доме на Мойке.

А.С.Пушкин был похоронен 6 февраля (по старому стилю) 1837 года.

Ежегодно 10 февраля, 6 июня и 21 августа - в день памяти, в день рождения и дату приезда А.С.Пушкина в михайловскую ссылку - на могиле поэта проходит лития.