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«Пушкин+. "Евгений Онегин"», «ГрозаГроза» и «Ужин с Пушкиным» ждут сегодня зрителей Пушкинского фестиваля в Пскове

Три постановки ждут сегодня зрителей юбилейного Пушкинского фестиваля в Пскове. Согласно афише мероприятий, в 16.00 на малой сцене Псковского драмтеатра состоятся музыкально-поэтические чтения «Пушкин+. "Евгений Онегин"» от Электротеатра «Станиславский» (Москва).

Елена Морозова, ведущая актриса Электротеатра «Станиславский» (бывший московский Театр им. Станиславского), в этом спектакле выступает в качестве автора и исполнителя. Читая пушкинского «Евгения Онегина» за всех персонажей, Морозова меняет техники и жанры, но остается точной в передаче смысла «энциклопедии русской жизни». Смысловым центром этих «музыкально-поэтических чтений» становится седьмая глава пушкинского романа, целиком посвященная Татьяне Лариной: Татьяна приходит в дом Онегина, просматривает книги с его пометами, оказывается в Москве на «ярмарке невест», встречает генерала Гремина…

В 19.00 на большой сцене Театр Наций представит широко известную постановку по мотивам пьесы Александра Островского «ГрозаГроза». Театральный режиссер Евгений Марчелли, являющийся Заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, лауреатом премии «Золотая маска», обладателем титула «Лучший режиссер российской театральной провинции», привезет в Псковский театр драмы целое созвездие актеров. Главную роль - роль Катерины Кабановой - исполнит виртуозная актриса, уроженка Пскова, Юлия Пересильд. Яркая, эмоциональная постановка, в которой прозвучит саундрек группировки «Ленинград», удивит самого искушенного зрителя.

В 22.00 в буфете театра пройдет спектакль «Ужин с Пушкиным», его представят актеры театра «Красный Факел» (Новосибирск). Создатели спектакля - Владимир Лемешонок и Константин Телегин. Такой формат на фестиваля будет представлен впервые - зрители во время представления смогут есть и пить, будет подготовлено стилизованное меню.