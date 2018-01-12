Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Лучшие роли прошедшего театрального сезона
Открытие фестиваля
Будет лучше
Я - художник, и существую в другом мире
Галковский и компания
Мужская солдатская история
Драмтеатр приглашает на экскурсию
ещё Из первых уст 12.01.2018 12:005 Режиссер «Отелло»: Станиславского никто не отменял! 12.01.2018 12:005 Режиссер «Отелло»: Станиславского никто не отменял! 15.12.2017 13:0826 Дмитрий Месхиев: Если бы я делал все то, в чем меня обвиняет Союз кинематографистов России, я бы давно должен был сидеть в тюрьме 16.11.2017 09:579 Режиссер Евгения Львова: Я считаю, что не может быть спектакля только для детей... 13.11.2017 21:09163 Новый директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова: Сюрпризы будут 07.11.2017 10:21113 Юлия Пересильд: Я - художник, и существую в другом мире
Сцена / Из первых уст

Режиссер «Отелло»: Станиславского никто не отменял!

12.01.2018 12:00|ПсковКомментариев: 5

Главный режиссер Краснодарского молодежного театра и создатель нового спектакля «Отелло» Даниил Безносов в преддверии премьеры рассказал о новой работе, любви к шекспировской теме и методе Станиславского. 

Даниил Безносов - российский театральный режиссер. В 2005 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская профессора Женовача). С 2011 года - художественный руководитель театрального центра имени А. П. Чехова в Южно-Сахалинске. В 2015 году стал главным режиссером Краснодарского муниципального молодежного театра.

Даниил Безносов - номинант Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» 2018 года за режиссуру спектакля «Гроза», поставленного им в Краснодарском Молодежном театре.

- Даниил, мы с вами разговариваем у портрета реформатора театрального искусства К. С. Станиславского, поэтому не могу не спросить, для современного режиссера Станиславский что-то еще значит?

- Ну, конечно! Это странный вопрос. Ничего нового не изобрели пока еще. Никто Станиславского не отменял.

- Спросила потому, что услышала от некоторых театральных критиков, Станиславский несколько устарел, его система не так актуальна как раньше, сегодня театр вообще развивается по другим законам, действие и событие не так важны в современной пьесе.

- Мне кажется, он устареть физически не может, потому что он сам лично внес некоторую переменную, которая позволяет не застревать в одном времени. Все-таки Станиславский, но с учетом времени. Время меняется, существование артиста меняется, но это все равно никак не отрицает изобретений Станиславского. Метод действенного анализа не устарел точно.

Просто меняется территория театрального языка. Как можно отменить действие в Шекспире или в «Грозе»? Это невозможно. Но природа текстов, конечно, меняется, и не везде она выстроена на нашем классическом понимании действия.

- То есть Станиславский все равно остается таким основополагающим фундаментом, на котором зиждется профессия режиссера?

Отелло - человек не лишенный нежности. Главное, что у него это как бы все параллельно: грубость с нежностью, любовь со страстью.

- Все равно это азбука. Азбука она же, грубо говоря, и для Толстого, и для Донцовой одинаковая. Просто у всех разное владение языком и словом, предложением, мыслью. Поэтому Станиславский все-таки остается безусловной азбукой.

- Вы же давно уже в театре работаете, уже десятки спектаклей поставлены. Вы уверенно идете своим путем? Или вы еще не нащупали его?

- Нет, конечно, нет. Не нащупал, наоборот, недавно говорил с одним из ваших артистов, что это всегда путь каждый раз как в первый раз, потому что даже несмотря на то что я Шекспира ставлю в четвертый или в пятый раз, все равно это ощущение каждый раз абсолютно неведомого пути.

- Откуда такая приверженность Шекспиру?

- У меня просто совпадает моя режиссерская природа с его драматургической и тоже, отчасти, режиссерской природой.

- А в чем это заключается?

- В отношении к миру, в отношении к театру, в отношении к артистам, в отношении к пространству.

- Шекспир достаточно грубый автор.

- Он не то что грубый, он очень прямой, я бы так сказал. Как мы можем называть грубым «Ромео и Джульетту», нежнейшую пьесу?

- «Отелло» тоже нежнейшая?

- Отелло - человек не лишенный нежности. Главное, что у него это как бы все параллельно: грубость с нежностью, любовь со страстью. Не разделяет он так мирно черное и белое, а просто всему есть место быть. Все переводы Шекспира очень смягченные, так, как это в английском языке и в культуре того времени, это сейчас так выглядит современная пьеса, когда разговаривают так, как разговаривают.

- Поэтому вы и взяли перевод Осии Сороки?

Мне кажется, что Сорока более точный переводчик. Он вдумывается в содержание, и он максимально приближен. Но все равно, мне кажется, что уже и Сорока требует  какого-то обновления, что пора классиков переводить уже сегодняшним языком.

- А я думала, Борис Пастернак – лучший переводчик пьес Шекспира. Его переводы  поэтичны, возвышенный слог.

- В «Отелло» мы сочиняем военную историю, где не хочется особо, чтобы была поэзия. Просто про другое думаем. Да, нам хочется такую более солдатскую поэзию, армейскую.

- Почему выбрали именно «Отелло»?

У меня такая негласная история с Шекспиром, еще до конца не сформулированная. Я периодически обращаюсь к Шекспиру в какой-то период времени, а пьесы у него не бесконечные, поэтому, если хватит жизни, то я успею, если уж не все, то многие поставить. И плюс еще входишь во вкус, потому что я понял, что у меня между спектаклями началась какая-то полифоническая жизнь. Они превращаются немного в какой-то такой сериал. Мы сейчас с художницей Анастасией Васильевой, например, придумали чиновничий мир, а он уже двумя предыдущими постановками Шекспира («Зимняя сказка», «Сон в летнюю ночь») как-то установился. И мне стала нравиться сама идея кочевания, потому что это все история одной вселенной, в которой просто разные повороты.

- То есть для вас пьеса, как вселенная?

- Скорее, мир автора, как вселенная, в которой живут Отелло и Дездемона, Ромео и Джульетта. Часто у него пьесы пересекаются, есть прямая связь между ними. В одной пьесе это второстепенный герой, а в следующей он уже становится главным. Или разрешая одну тему в одной пьесе, он обнаруживает в недрах этой пьесы какой-то вывих и тему для следующей пьесы. И только когда уже несколько раз обращаешься к пьесам, уже понимаешь все эти переплетения.

- Даниил, какие постановки «Отелло» вы видели?

- Я был удивлен, выяснив, что «Отелло не является очень популярной пьесой. Постановки в России на сегодняшний день по «Отелло» - это единичные случаи. Я посмотрел фильм с Лоуренсом Оливье. Безусловно, это великая роль великого артиста. И посмотрел пластический спектакль в театре Вахтангова: история Отелло через хореографию.

У меня личные открытия, связанные с пьесой есть. Например, в этом мы теперь уже не сомневаемся, у Отелло с Дездемоной не было физической близости. Проверить невозможно, а только предположить на уровне разбора и деталей.

- Странно, что Отелло не поверил любимой Дездемоне, а Яго поверил. В чем тут дело? Он такой глупый, доверчивый или просто «лопух»?

- Не «лопух», я думаю. Трагедия Отелло в том, что он доверчив, но не ревнив. Безусловно, он не ревнив, мы не можем обнаружить проявление его ревности. А вот проявление каких-то комплексов второго сорта есть.

- Откуда комплексы, он же генерал, боевой офицер?

- Шекспир его делает мавром, то есть чужим. А мы пытаемся искать  в его характере, в психологии. Мы все-таки больше в эту сторону идем. Для меня многое объяснимо, но это не означает, что будет спектакль, где Отелло колясочник-инвалид, или Отелло мусульманин, или человек кавказской национальности.

- У нас - то чем он будет отличаться?

- История все-таки про другое. У нас артист, исполняющий роль Отелло, сам достаточно смуглый. У нас история немного про то, что подшатывается его авторитет. Во-вторых, у него куча комплексов неуверенности. Он себя сам ощущает вторым и переживает на тему, имеет ли он право.

- При прочтении пьесы у меня возникло ощущение, что Отелло и Дездемона не главные персонажи, они где-то немножко сбоку, главный – Яго?

- Не без этого. Здесь тоже для меня такое открытие уже в репетициях. Яго находится в том же эмоциональном состоянии, в котором находится Отелло, поедаемый ревностью и  разрывом с супругой. Если Отелло принимает решение быстро, то Яго тяжело и мучительно сопротивляется. Это какая-то хрестоматийная история для режиссера, чтобы как-то оправдать Яго. Было бы странно играть мировое зло, потому как ни в одной пьесе Шекспира не бывает персонажа, в котором сконцентрировалось все мировое зло,а бывает противоречие с разными поступками. Могу такую штуку заметить, что Яго не совершает ни одного плохого поступка. Он немножечко увеличивает то гадкое, что в персонаже есть изначально, чуть-чуть открывает ящички  с тайными пороками. Есть проблема у Кассио с тщеславием и алкоголем? Есть. Не Яго же ему наливает. Отелло Яго говорит: «Не поддавайся ревности, погубит она тебя, это же отрава страшная, зачем тебе это». Родриго хочет замужнюю женщину, он же не с подачи Яго хочет, он просто не осознает, что это женщина чужая, а все равно продолжает. Яго просто неправильно катализирует и высвобождает эти темные энергии.

- Какой способ игры вы предлагаете актерам?

- Шекспировский. Поскольку Шекспира ставлю не в первый раз, у меня уже есть физиологические ощущения понимания. Шекспир очень театральный режиссер. Иногда наивно театральный. Я очень люблю шекспировские смерти нелепые, иногда доходящие до абсурда. В отсутствии кулис и затемнения всегда надо было трупам как-то исчезать, и всегда он вводит какого-либо персонажа, который приходит и говорит: «Уйдите царственно тела!» – и их куда-то уносят. А Дездемона? Ее душат, а она долго говорит. Уже вроде бы умерла, а  надо из-под покрывала еще что-то сказать.

- Но все-таки к жанру. Мы будем писать на афише «трагедия»?

- Не знаю. Трагедия для меня литературный жанр. «Отелло» настолько заложник школьной программы, даже не знаю, что написать. Все-таки это история про какую-то невозможность, сложность.

- Как вы думаете, Пушкину бы понравился ваш спектакль?

- Нет. Потому что он пропустил 230 лет развития эволюции театра, не понял бы, не догнал бы. Я думаю, самые величайшие сегодняшние спектакли его взбесили бы, потому что нельзя перепрыгнуть несколько веков и сразу понять и полюбить современное искусство.

- Действительно, театр тем и прекрасен, что он живет в сегодняшнем времени и говорит на современном языке.

- Я всегда привожу такой пример: почему-то все быстро отказались от телеграфов на почте в пользу домашних телефонов, потом с дисковых телефонов быстро перешли на пейджеры и мобильные, сейчас с удовольствием меняют 7 iPhone на 10. Почему же театр должен остаться на уровне телеграфа? Ну, давайте голубиную почту вернем. Театр проходит свою эстетическую эволюцию вместе со временем.

- За что вы любите театр?

- За невозможность постижения.

- В театре всегда аврал на выпуске спектакля, лихорадочная нервотрепка перед премьерой, иначе не будет этого чуда, не будет всплеска энергии.

- За это я, конечно, больше не люблю, потому что это какое-то предынфарктное состояние. Не понимаешь каким чудом все это: и без инфаркта, и спектакль сложился. Это же энергия такая. У нас все равно театральная природа лени, природа отказов. Все надо делать через преодоление лени. А тут, когда премьера на носу, так сразу энергия преодоления аккумулируется.

- Вы много ставили в различных театрах, как наш театр вам показался?

- Труппа, конечно, замечательная, но я бы ее увеличил еще человек на 10, потому что с теми планами и планками, которые театр взял, актеров, конечно, не хватает. Труппа замечательная, работается легко и интересно. И город мне ваш очень симпатичен.

Беседовала завлит театра Любовь Никитина

Художник спектакля и автор иллюстраций Анастасия Васильева 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 5Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
12.01.2018, 13:111 Выдающийся российский пианист Мирослав Култышев впервые выступит в Пскове 12.01.2018, 12:005 Режиссер «Отелло»: Станиславского никто не отменял! 10.01.2018, 19:2119 В администрации Псковской области обсудили афишу 25-го Пушкинского театрального фестиваля 05.01.2018, 09:168 Ефим Шифрин выступит сегодня в Пскове
04.01.2018, 11:062 «Метель» покажут сегодня на малой сцене Псковского драмтеатра 04.01.2018, 09:121 Новогодний спектакль для всей семьи дважды покажут сегодня в Пскове 30.12.2017, 18:3617 Около 1,5 тыс детей Псковской области побывали на Губернаторской елке 30.12.2017, 11:415 В канун Нового года в Острове открылся кинотеатр
28.12.2017, 13:540 Билеты на концерт «Джаз в Рождество» поступили в продажу 27.12.2017, 13:5613 Обновленный кинозал в Островском Центре культуры «Юбилейный» готовится к открытию 27.12.2017, 12:4220 Билеты на премьеру «Каштанки» в Псковском драмтеатре поступили в продажу 26.12.2017, 11:480 Аркадий Галковский приглашает псковичей на традиционный концерт «Джаз в Рождество»
25.12.2017, 14:0425 Спектакль «Каштанка» откроет юбилейный 25-й Пушкинский театральный фестиваль 22.12.2017, 16:270 15 января стартует 1-й этап проекта по созданию сети детских киноклубов в малых городах России 22.12.2017, 13:028 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» 22.12.2017, 10:190 Ансамбль русской музыки «Псков» подарит горожанам ностальгический новогодний концерт
20.12.2017, 19:442 Творческий вечер композитора Николая Мишукова проходит в Пскове 19.12.2017, 18:581 Творческий вечер псковского композитора Николая Мишукова состоится завтра в БКЗ 19.12.2017, 11:156 Выставка «#Частьменя» откроется в галерее «Цех» 18.12.2017, 13:5914 «Отелло» представят на большой сцене Псковского драмтеатра
17.12.2017, 09:4832 «Метель» снова представят на малой сцене Псковского драмтеатра 16.12.2017, 16:361 Псковичей приглашают на новогоднее шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса» 16.12.2017, 12:340 «Метель» представят сегодня на малой сцене Псковского драмтеатра 15.12.2017, 14:043 Неделя осталась до премьеры новогодней сказки в Псковском драмтеатре
15.12.2017, 13:0826 Дмитрий Месхиев: Если бы я делал все то, в чем меня обвиняет Союз кинематографистов России, я бы давно должен был сидеть в тюрьме 13.12.2017, 10:580 Два дополнительных показа «Метели» появились в афише Псковского драмтеатра 13.12.2017, 10:422 Иван Охлобыстин выступит сегодня в Пскове с моноспектаклем «Книга тайн» 11.12.2017, 13:1722 Пять районных кинотеатров Псковской области включены в президентскую программу создания сети детских киноклубов в малых городах России
10.12.2017, 13:470 Песни из репертуара Людмилы Гурченко прозвучат на традиционном новогоднем концерте ансамбля «Псков» 08.12.2017, 15:263 «Дело Луначарского» с Александром Либом и Алексеем Жихаревичем. ВИДЕО 08.12.2017, 13:551 О велопутешествии из Москвы в Среднюю Азию расскажут сегодня в клубе путешествий «Тропы» 08.12.2017, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»
08.12.2017, 13:021 Даниил Да и Николай Барабанов представят свою поэзию на сеансе «Поэтопроектора» 05.12.2017, 15:318 Сегодня показом фильма «Фатима» стартует Неделя Французского кино в Пскове 04.12.2017, 14:581 Выставка «Сделано во Франции» откроется в галерее «ЦЕХ» 5 декабря 04.12.2017, 14:360 «Лебединое озеро» представил в Пскове «Классический Русский балет». ФОТО
04.12.2017, 09:510 Лекция Лены Самсоновой «Социальная и гражданская журналистика» состоится в Пскове 6 декабря 03.12.2017, 19:487 Неделя французского кино стартует 5 декабря в Пскове 02.12.2017, 17:3613 Концерт Виктории и Антона Макарских сегодня не состоится 01.12.2017, 17:430 Псковичи смогут увидеть спектакль «Комеди Франсез» по пьесе Мольера 5 декабря
01.12.2017, 15:420 О путешествии по Австралии расскажет сегодня блогер Семен Кибало в псковском клубе «Тропы» 29.11.2017, 12:008 Компания «Моибилеты.рф» в честь своего 3-летия дарит умопомрачительную скидку на билеты на концерт Димы Билана в Пскове 27.11.2017, 12:3410 Новогодние спектакли и концерты симфонической музыки для всей семьи подготовила ТКД для псковичей 27.11.2017, 10:560 По просьбам зрителей новый спектакль «Метель» в Псковском драмтеатре покажут в преддверии Нового года
26.11.2017, 13:180 Спектакль «Позвольте вам выйти вон!» покажут сегодня на малой сцене Псковского драмтеатра 25.11.2017, 10:522 «Краденое солнце» и «Пиковую даму» сегодня покажут в Псковском драмтеатре 24.11.2017, 13:3010 Новый спектакль Псковского драмтеатра совместит в себе пластический, психологический и итальянский театры 24.11.2017, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с режиссером Алессандрой Джунтини и актрисой Ксенией Тишковой
23.11.2017, 11:4912 Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето 23.11.2017, 09:093 Дополнительный показ премьерного спектакля «Метель» устроят в Пскове 22.11.2017, 18:157 В Пскове отменен спектакль «Друзья» 22.11.2017, 16:080 Киноклуб «Молоко и Сено» покажет фильм братьев Сэфди «Хорошее время»
22.11.2017, 12:451 Псковский театр кукол приглашает на новогодние спектакли и праздничные представления у елки 22.11.2017, 09:496 Концерт «Юные дарования Псковщины» состоится в БКЗ филармонии 18.11.2017, 12:440 Творческий вечер, посвященный 85-летию Николая Мишукова, состоится 20 декабря в БКЗ Псковской филармонии 18.11.2017, 12:101 Моноспектакль в Псковском драмтеатре посвятят 125-летию со дня рождения поэта Марины Цветаевой
17.11.2017, 13:150 Выставка «Фотосреда: первые шаги» откроется в галерее «ЦЕХ» 21 ноября 17.11.2017, 10:2836 15 декабря на малой сцене Псковского драмтеатра состоится премьера спектакля «Метель» 17.11.2017, 09:370 «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» покажут на малой сцене Псковского драмтеатра 21 ноября 16.11.2017, 17:273 Ольга Хохлова и Евгений Мякишев станут гостями 16-го сеанса «Поэтопроектора»
16.11.2017, 09:579 Режиссер Евгения Львова: Я считаю, что не может быть спектакля только для детей... 14.11.2017, 13:210 Концерт «Юные дарования Псковщины» пройдет в Пскове 22 ноября 13.11.2017, 21:09163 Новый директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова: Сюрпризы будут 13.11.2017, 14:383 Концертная программа «Мюзикл-шоу», запланированная в БКЗ Псковской филармонии на 6 января, отменяется
13.11.2017, 10:3231 Театрально-концертная дирекция Псковской области займется разработкой культурной программы Международных Ганзейских дней 2019 года 13.11.2017, 10:17557 Елизавета Барышникова возглавила Псковскую областную филармонию 13.11.2017, 09:130 Моноспектакль в Псковском драмтеатре посвятят 125-летию со дня рождения поэта Марины Цветаевой 11.11.2017, 17:320 Завтра в Пскове пройдет концерт памяти Игоря Остафийчука
11.11.2017, 13:178 Три спектакля «для взрослых» покажет в Пскове Минусинский драмтеатр 11.11.2017, 09:263 Запланированный на сегодня показ «Пиковой дамы» в Псковском драмтеатре переносится 10.11.2017, 12:591 Показ «Пиковой дамы» в Псковском драмтеатре в связи с болезнью актера переносится 25 ноября 09.11.2017, 14:534 Спектакль «Друзья» в Псковской филармонии переносится на 24 ноября
08.11.2017, 16:4426 За первый день акции «Театр всем» в Пскове продано больше 200 билетов 07.11.2017, 16:489 Специальный экран создали для кинопоказов на малой сцене Псковского драмтеатра 07.11.2017, 12:590 Завтра в киноклубе «Молоко и Сено» покажут фильм «Мертвец» Джима Джармуша 07.11.2017, 12:090 Всеволод Рожнятовский и Дмитрий Северюхин станут следующими участниками «Поэтопроектора»
07.11.2017, 11:3819 Сходить в Псковский драмтеатр на спектакль «Старик» за 200 рублей смогут зрители 12 ноября 07.11.2017, 10:550 Игоря Остафийчука будут вспоминать в Пскове 12 ноября 07.11.2017, 10:340 Псковская областная филармония разыграет два билета на концерт Натальи Александровой 07.11.2017, 10:21113 Юлия Пересильд: Я - художник, и существую в другом мире
© Псковская Лента Новостей, 2000-2017

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц, достигших 18-летнего возраста

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+
8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
Александр Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
Марина Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru