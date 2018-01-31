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Мы, псковичи, тяжелый народ - Юлия Пересильд

«Мы, псковичи, тяжелый народ», - заявила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) актриса и режиссер, уроженка Пскова Юлия Пересильд.

Отвечая на вопрос ведущего программы «Дело Луначарского» Дмитрия Волхонова, любит ли она псковичей, Ю. Пересильд призналась, что любит, но каждого в отдельности. «Мы, псковичи, тяжелый народ, мы не умеем улыбаться. Я сама такая. У нас суровая северная натура», - сказала актриса, добавив, что любит псковичей, несмотря ни на что.

Псковичи, подчеркнула Юлия Пересильд, не умеют и не любят делать комплименты, не хотят видеть ни в чем хорошего. Сама она долго с собой боролось до тех пор, пока не научилась говорить другому человеку комплименты.

Говоря о своих корнях, она подчеркнула, что до сих пор считает себя «псковитянкой». «Невозможно стать москвичкой, родившись во Пскове. Я псковитянка, я этим горжусь, я провинциалка. У нашего города замечательная история, нам есть, чем гордиться», - отметила Юлия Пересильд.