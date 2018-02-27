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Аяко Танабе: Сцену ты создаешь сам

27.02.2018 17:42|ПсковКомментариев: 1

После Моцарта и Сибелиуса псковских меломанов ждут Бах и Вивальди

24 февраля на сцене Большого концертного зала филармонии состоялось выступление Псковского симфонического оркестра с программой «Звук создан Богом». В программе - сочинения Вольфганга Амадея Моцарта и Яна Сибелиуса. Дирижировал оркестром художественный руководитель Камерной капеллы «Русская консерватория» Николай Хондзинский; на скрипке солировала лауреат международных конкурсов Аяко Танабе из Японии. А уже 30 марта Аяко Танабе совместно с известным гобоистом из Москвы Эмилем Мирославским представит музыку Баха и знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди. Наш корреспондент встретился с талантливой скрипачкой и задал ей несколько вопросов.

- Аяко, как получилось, что вы приехали в Псков?

- Все очень просто. Я живу в Москве последние 14 лет, много гастролирую и концертирую по России и миру, и выступить в Пскове меня пригласил дирижер Николай Хондзинский, с которым я давно сотрудничаю как музыкант. Когда он решил делать программу с симфоническим оркестром Псковской филармонии, то позвал меня в качестве солистки, и я с радостью согласилась.

Нам хотелось, чтобы стереотипы об этой музыке ломались в головах слушателей

- Тогда другой вопрос. Как вы вообще оказались в России?

- Когда мне было 14 лет, у меня был знакомый педагог, который преподавал в Турции, но сам он был родом из Баку, то есть из СССР, и учился в Московской консерватории. И вот он-то и порекомендовал мне ехать в Москву. И не только рекомендовал, но и помогал готовиться к поступлению. Так сначала поступила и закончила Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени И. Чайковского, а после школы - и консерваторию. У меня не было мысли после школы менять страну и ехать куда-то в Европу.

- Почему?

- Потому что не было смысла менять педагога. Я в школе училась у профессора Кравченко и продолжила обучение у него же в консерватории. С Николаем Хондзинским я сотрудничаю уже больше 10 лет. Он мой творческий руководитель. Я ему доверяю полностью. Выбор репертуара, понимание музыки, интерпретация отдельных произведений. Взгляд на искусство в целом. Наши взгляды на музыку, отношение к работе во многом совпадают. Так что мой приезд сюда, в Псков, по его приглашению совершенно логичен. И я очень рада, что нас здесь приняли.

- Расскажите о своих псковских выступлениях - февральском и мартовском.

- Музыку Моцарта все знают: сороковая симфония очень известная, но именно поэтому очень интересно взглянуть на нее по-новому, услышать будто в первый раз. Нам хотелось, чтобы стереотипы об этой музыке ломались в головах слушателей. Музыка Моцарта - абсолютно не банальная, трепетная и свежая. А Сибелиус - это... Сибелиус!

- Это ваш любимый композитор?

- Да, один из любимейших. Я считаю, что его масштаб до конца еще не постигла. Необыкновенно глубокий композитор. Его музыка бездонна. Этим он мне невероятно интересен. С первого такта будто вглядываешься в Бесконечность. Все наши мелкие бытовые переживания сразу же исчезают. Зритель погружается в это состояние и словно смотрит вверх, устремляется к Богу. Такова сила музыки Сибелиуса.

- Поэтому и такое название?

- «Звук создан Богом»? Да, это Николай так назвал программу. А 30 марта мы целиком сыграем «Времена года» Вивальди, все четыре части. И, конечно, особенно интересным будет концерт Баха, потому что Эмиль Мирославский - очень талантливый гобоист. Его гобой звучит как настоящий голос. Красивый, крупный звук. Я очень рада, что любители музыки в Пскове услышат выступление Эмиля.

- Какое впечатление на вас произвел Псковский симфонический оркестр?

- Очень хорошее! Музыканты открытые и радушные.

- А город Псков? Успели погулять, посмотреть достопримечательности?

- Да, вчера гуляли по Пскову, по реке Великой, до Кремля. Очень приятные впечатления. Уникальный город. Тихий, спокойный. Люди на лыжах по реке ходят. Красивые виды открываются на берега и церкви.

- Как вам показался Большой концертный зал Псковской филармонии?

- Хороший зал, неплохая акустика. Я вообще не привязана к какой-то конкретной сцене. Однажды (это случилось несколько лет назад) я застряла на три дня в Венеции. Были билеты на самолет, места в гостинице, а вот деньги кончились. А жить еще три дня. И мы попробовали себя в роли уличных музыкантов. Ночью встали на площади Сан-Марко и сыграли Моцарта. Так здорово! И тогда впервые я поняла, что сцена - это не зал, не здание. Сцену ты создаешь для себя сам. Это особое общение, контакт со зрителем, который может происходить где угодно. Концерт - это взаимное действие, сотворчество музыканта и слушателя. Люди нас слушали, благодарили. Это был очень интересный опыт. Что любопытно: простые, случайные зрители предпочитают классический репертуар - Баха, Моцарта, Генделя. Пока играешь классику, люди собираются вокруг. Как только переходишь на популярные песни, народ расходится.

- Заработали тогда денег?

- Да. На еду хватило. А еда в Венеции дорогая.

Беседовал Александр Донецкий

Теги: #БКЗ #Псковская филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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