Сцена / Из первых уст

Сергей Чехов: Мне кажется, театр способен оставлять куда более сложный культурный след, чем кино

«Мне кажется, театр способен оставлять куда более сложный культурный след, чем кино», - об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) заявил режиссер нового спектакля в Псковском драмтеатре «Река Потудань» Сергей Чехов.

Он напомнил, что в детстве мечтал стать кинорежиссером, но при этом учился в театральном вузе. «Театр ведь здесь и сейчас, а мы все время пытаемся зафиксировать его в конечной форме. Кино способно создавать продукт. А театр про процесс, не про результат», - отметил он.

Рассуждая о конечной цели театра и кино, Сергей Чехов сказал: «Конечно, хочется оставить какой-то след в истории, но мне кажется, что театр способен оставлять куда более сложный культурный след - он не является насечкой на скале, это не совсем надпись «Здесь был Вася». На театре куда более сложная функция, чем просто развлекать».

Режиссер убежден, что, в отличие от кино, в театре он способен сказать нечто новое. «Река Потудань» в Псковском драмтеатре станет его 16-м спектаклем. Именно здесь, в Пскове, к нему пришла мысль завершить свою короткометражку «Я не умею плавать», материал для которой отснят еще 4 года назад.