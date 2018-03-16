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Режиссер спектакля «Река Потудань»: Постановка создается во взаимоуважении и взаимопонимании

Спектакль «Река Потудань» в Псковском драмтеатре создается во взаимоуважении и взаимопонимании. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) заявил режиссер Сергей Чехов.

Он напомнил, что в постановке заняты корифеи псковской сцены - народный артист России Юрий Новохижин, заслуженный артист России Виктор Яковлев и заслуженная артистка России Надежда Чепайкина. «На удивление у нас получается найти общий язык, у нас довольно четкое понимание, куда мы вместе движемся. Спектакль создается во взаимоуважении, взаимопонимании, это очень ценно», - отметил режиссер, добавив, что Виктор Яковлев и Юрий Новохижин очень ему помогают и поддерживают во всем.

«Артисты прекрасны. Они открытые, это многого стоит. Для них это новая форма - на сцене они не произносят ни слова, это зона физического театра. То что они делают на сцене, не иллюстрирует текст», - добавил Сергей Чехов.

Он также рассказал, что посоветовал Виктору Яковлеву, исполняющему главную роль, посмотреть фильм «Мастер» Пола Томаса Андерсона. «Мы с ним о фильме поговорили и обнаружили параллели сюжетной составляющей с повестью «Река Потудань»», - отметил режиссер.