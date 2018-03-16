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Сергей Чехов: По-настоящему спектакль «Река Потудань» родится только 23 и 24 марта в реакции зрителя

По-настоящему спектакль «Река Потудань» родится только 23 и 24 марта в реакции зрителя. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) высказал режиссер Сергей Чехов.

Он отметил, что бояться за спектакль уже поздно. «Есть определенные переживания, успеется ли сделаться все, что задумано, и так, как задумано. Но мне уже нравится, как все выглядит визуально, мне нравится, как сработали цеха. А реакция зрителя - это то, что прогнозировать невозможно. Я представления не имею, где и как зритель будет реагировать. Как отреагирует зритель - это и будет спектакль. Спектакль по-настоящему родится только 23 и 24 марта в реакции зрителя. Это те вещи, которые я не могу отрепетировать», - признался режиссер.

Сергей Чехов рекомендует зрителям перед походом в театр все же прочитать или перечитать повесть Андрея Платонова «Река Потудань». «Я вообще считаю, что читать первоисточник необходимо. Тем более, это одно из важнейших произведений XX века», - отметил режиссер.

«Приходите на премьеру, чтобы увидеть актеров в новых проявлениях, - обратился он к радиослушателям. - Приходите, если интересно погрузиться в "Реку Потудань" в прямом и переносном смысле».