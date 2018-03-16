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Сергей Чехов: «Река Потудань» рождалась не вопреки, а благодаря

23 и 24 марта в Псковском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Река Потудань» режиссера Сергея Чехова по одноименному произведению Андрея Платонова. Как заявил после премьеры автор спектакля, он получил огромное удовольствие от работы с псковскими артистами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сергей Чехов во время обсуждения премьеры признался, что поработал бы с актерами Псковского драмтеатра еще. В постановке «Река Потудань», отметил он, артисты его очень поддерживали: «С самого начала они были на моей стороне».

«Спектакль рождался не вопреки, а благодаря», - добавил режиссер.