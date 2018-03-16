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Виктор Яковлев предложил представить Илону Гончар к ордену мужества

Заслуженный артист России Виктор Яковлев в шутку предложил представить актрису и хореографа нового спектакля Псковского драмтеатра «Река Потудань» Илону Гончар к Ордену Мужества за все испытания, которые она преодолевает на сцене. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил во время обсуждения премьеры.

Дело в том, что во время спектакля девушка на протяжении довольно длительного времени исполняет хореографический этюд в холодной воде в одном нижнем белье. Режиссер Сергей Чехов признал, что это очень холодно.

Виктор Яковлев отметил, что этот спектакль поднимает важную проблему - реабилитацию человека, изуродованного войнами. «Это так просто не проходит. Нужно восстанавливать в себе Человека, как бы трудно это не было», - считает он.

Кроме того, Виктор Яковлев признался, что, по его мнению, спектакль «Река Потудань» Сергея Чехова интереснее его же «Лондона», который в настоящее время номинирован на престижную театральную премию «Золотая маска». «Вообще, я и сам так считаю», - улыбнулся режиссер.