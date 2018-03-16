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Денис Золотарев о новом спектакле Псковского драмтеатра: Это продукт очень нужный здесь

Актер Псковского драмтеатра Денис Золотарев считает, что новый спектакль «Река Потудань» режиссера Сергея Чехова очень нужен Пскову и театру. Об этом он заявил во время обсуждения премьеры, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Артист признался, что сам очень давно искал такого опыта. За все 4 года, что он живет и работает в Пскове, он впервые был занят в постановке, которая была ему самому близка.

«Приезжая в город, важно понимать, для кого ты делаешь спектакль. Это («Река Потудань» - прим. ред.) продукт очень нужный здесь, но он очень быстро скиснет, если не будет зрительского потока», - сказал Денис Золотарев, призвав всех активнее популяризировать премьеру в соцсетях.

Отметим, что Денис Золотарев неожиданно появляется в постановке. Изначально режиссер не собирался привлекать пятого актера. Обстоятельства сложились так, что в ходе подготовки спектакля Денис был занят в репетициях и неожиданно вписался в концепцию спектакля, несколько ее изменив.