Новгородский камерный оркестр впервые выступит в Псковской областной филармонии

Новгородский камерный оркестр впервые выступит в Псковской областной филармонии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, мероприятие состоится 25 марта в 17.00 в Большом концертном зале на улице Некрасова, 24. Камерный Новгородский оркестр объединится с Псковским областным оркестром и исполнит концерт из цикла «По странам и континентам». В программе прозвучат произведения композиторов Англии и России XX века.

Новгородский камерный оркестр основан в 1985 году. За время своего существования коллектив принял участие в большом количестве международных фестивалей, совершил гастрольные туры в Финляндию, Польшу, Эстонию и Литву. Принял участие в разного рода симфонических проектах, таких как фестиваль Мравинского в Эстонии и фестивале «Пробалтика» в Польше, а 25 марта станет участником проекта «Объединенный оркестр» с Псковским областным симфоническим коллективом.

Оркестр не боится музыкальных экспериментов. На счету коллектива совместный концерт с новгородской рок-группой АПМ, совместный джазовый концерт с пианистом Даниилом Крамером, музыкально-литературные композиции с известными актерами города, а также симфонические программы с участием музыкантов из Санкт-Петербурга.

Коллектив принимает активное участие в жизни города Новгорода, проведении XXIX Ганзейских дней, церемониях по увековечению памяти двух выдающихся русских композиторов, уроженцев новгородской земли – Рахманинова и Аренского.

В настоящий момент оркестр активно сотрудничает с несколькими дирижерами: Константин Маслюк (Москва), Игорь Томашевский (Санкт-Петербург), Юрий Серов (Санкт-Петербург), Лев Дунаев (Санкт-Петербург).

25 марта в БКЗ объединенным оркестром будут руководить два дирижера – Эдуард Банько (главный дирижер Псковского областного оркестра) и Лев Дунаев (Санкт-Петербург).

Концерт будет состоять из двух отделений. В первом оркестр исполнит произведения величайших английских композиторов, во втором представит лучшие композиции русской балетной музыки XX века.

Билеты еще в продаже. Их можно приобрести в кассе БКЗ (Некрасова, 24) и онлайн на сайте филармонии.

Источник: Псковская Лента Новостей