Творческий вечер композитора Николая Мишукова проходит в Пскове

Творческий вечер, посвященный 85-летию Почетного гражданина города Пскова, заслуженного работника культуры РФ, композитора Николая Мишукова, проходит в БКЗ Псковской областной филармонии.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие проходит при аншлаге. С юбилеем Николая Мишукова поздравил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он высказал слова благодарности за огромный вклад в культуру Псковщина. «Вы воспитали не одно поколение музыкантов, написали более 500 произведений, которые знают и любят далеко за пределами Пскова. Знакомы мы с вами совсем недавно, но я до сих пор пор под впечатлением от встречи. Вы осень светлый, яркий, интересный человек», - сказал он, пожелав имениннику здоровья, долголетия и дальнейших творческих успехов,

Глава Пскова Иван Цецерский назвал Почетного гражданина города Пскова светлым и богатым душой человеком. «Вы эталон и образец творческого человека, интеллигентного мужчины», - подчеркнул он. Градоначальник напомнил, что Николай Мишуков является автором гимна Пскова и добавил. «Вы единое целое с нашим городом», - сказал Иван Цецерский, отметив, что юбиляр по-настоящему любит Псков, хоть и живет в Финляндии.

Сам виновник торжества поблагодарил первых лиц города и области за тёплые слова, но поправил Ивана Цецерского: «Я живу в Пскове, а в Финляндии только бываю».

Отметим, что в концерте принимают участие Симфонический оркестр Псковской филармонии, ансамбль русской музыки «Псков», хор областного колледжа искусств, духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон», хоровая капелла Псковского государственного университета. Кроме того, участниками творческого вечера станут заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, солистка Анна Роор, артисты Псковского драмтеатра: народный артист России Владимир Свекольников и Нина Семенова.

Николай Мишуков - заслуженный работник культуры РФ, поэт, композитор, общественный деятель, член Союза композиторов России, вписал отдельную главу в историю псковской музыкальной культуры. Родился в 1932 году, закончил Ленинградскую государственную консерваторию. Работал преподавателем Псковского областного музыкального училища. С 1970 года Николай Михайлович являлся руководителем Псковского русского народного хора, дирижером хоровой капеллы Псковского педагогического университета. Тесно связан с проведением певческих праздников на Псковщине. Как композитор Мишуков долгое время являлся председателем творческого объединения самодеятельных композиторов и выпустил в свет сборники своих песен. Творческий багаж составляет около 500 названий музыкальных произведений, среди них - гимн Пскова (автор текста С.А. Золотцев).

Источник: Псковская Лента Новостей