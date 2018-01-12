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Сцена / Концерты

В конце февраля в Пскове состоится премьера музыкального проекта «Звук создан Богом»

17.01.2018 12:10|ПсковКомментариев: 1

24 февраля в Большом концертном зале Псковской филармонии состоится премьера совместного проекта одного из самых титулованных дирижеров России и Псковского симфонического оркестра «Звук создан Богом».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, основатель, художественный руководитель и дирижер Камерной капеллы «Русская консерватория», лауреат премии имени Бориса Чайковского, Международных Баховских фестивалей, премии правительства Москвы, дирижер Николай Хондзинский впервые выйдет на одну сцену с псковскими музыкантами. В программе: симфония №40 Cоль минор Вольфганга Амадея Моцарта, «Трагическая увертюра» Иоганнеса Брамса, а также концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса. Солировать в концерте будет Лауреат международных конкурсов Аяко Танабе (скрипка, Япония).

Николай Хондзинский - основатель, художественный руководитель и дирижер Камерной капеллы «Русская консерватория» - коллектива, снискавшего репутацию первооткрывателя незаслуженно забытых шедевров отечественной музыки ХХ столетия и неизвестных в России памятников европейского музыкального Барокко. Среди мировых и российских премьер, проведенных Н. Хондзинским с «Русской консерваторией», сочинения Я. Д. Зеленки, И. С. Баха, Г. Ф. Телемана, Г. В. Свиридова. Дискография Н. Хондзинского включает первую мировую запись всех хоровых циклов В. Я. Шебалина (Toccata Сlassics, London), первую мировую запись «Песен фронтовых дорог» Д. Д. Шостаковича (Toccata Сlassics, London), первые записи сочинений Г. В. Свиридова, Ю. Абдокова, Я.Д. Зеленки.

По мнению английского рецензента Марка Робертса (W. Mark Roberts, DSCH Journal), записи, сделанные «Русской консерваторией» под руководством Николая Хондзинского, «вряд ли кто-то сможет превзойти по качеству в обозримом будущем». Не менее высокую оценку мастерству Николая Хондзинского дал Народный артист России Карэн Хачатурян, назвав его дирижерскую работу «блистательной», а самого маэстро - «одним из самых ярких и талантливых музыкантов нового поколения».

Дирижер сотрудничает с самыми известными оркестрами страны, среди которых: Симфонический оркестр Мариинского театра, Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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