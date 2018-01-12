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Симфонический оркестр Северо-Кавказской государственной филармонии выступит на сцене БКЗ Псковской филармонии

Псковская областная филармония приглашает псковичей и гостей города на концерт Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской государственной филармонии имени В. И. Сафонова под управлением знаменитого режиссера Димитриса Ботиниса.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, концерт организован в рамках творческого проекта, осуществляемого Министерством культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонии. Проект направлен на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей различных регионов страны. Уже более десяти лет Московская филармония организует беспрецедентные по масштабу гастрольные турне, охватывающие самые дальние регионы нашей страны.

В программе прозвучат увертюра к опере «Руслан и Людмила» М. И. Глинки и концерт для фортепиано с оркестром №2 С. В. Рахманинова.

Солистом концерта выступает пианист Сергей Редькин.

Дирижер Димитрис Ботинис является победителем и обладателем всех специальных призов Международного конкурса дирижеров имени Антонио Педротти (Италия, 2006), а также победителем I Всероссийского музыкального конкурса по специальности оперно-симфоническое дирижирование (Москва, 2011). Димитрис Ботинис сотрудничает со множествами симфонических оркестров, включая оркестр Мариинского театра. Также музыкант успешно гастролирует за рубежом, выступает с различными оркестрами в Германии, Италии, Польше, Венгрии, Хорватии, на Кипре. С 2015 года Димитрис Ботинис является главным дирижёром Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской Государственной филармонии имени В. И. Сафонова.

Музыкант Сергей Редькин является обладателем премии Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», лауреатом наград международных молодёжных конкурсов пианистов имени С. Рахманинова в Санкт-Петербурге, имени Г. Нейгауза в Москве, стран Балтийского моря в Эстонии и «Классика» в Казахстане. Сергей Редькин выступает на лучших площадках Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых залы Санкт-Петербургской филармонии, Капеллы Санкт-Петербурга и Концертный зал Мариинского театра, принимает участие в программах Московской филармонии, участвует в престижных международных фестивалях – фестивале Мариинского театра «Лики современного пианизма», Московском Пасхальном фестивале и других. Много гастролирует по России и за рубежом – в Германии, Австрии, Франции, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Португалии, Монако, Польше, Израиле, США и Мексике.

Концерт состоится 2 марта в 19.00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.