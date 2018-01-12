Симфонический оркестр Северо-Кавказской государственной филармонии выступит на сцене БКЗ Псковской филармонии

Псковская областная филармония приглашает псковичей и гостей города на концерт Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской государственной филармонии имени В. И. Сафонова под управлением знаменитого режиссера Димитриса Ботиниса.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, концерт организован в рамках творческого проекта, осуществляемого Министерством культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонии. Проект направлен на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей различных регионов страны. Уже более десяти лет Московская филармония организует беспрецедентные по масштабу гастрольные турне, охватывающие самые дальние регионы нашей страны.
Солистом концерта выступает пианист Сергей Редькин.
Дирижер Димитрис Ботинис является победителем и обладателем всех специальных призов Международного конкурса дирижеров имени Антонио Педротти (Италия, 2006), а также победителем I Всероссийского музыкального конкурса по специальности оперно-симфоническое дирижирование (Москва, 2011). Димитрис Ботинис сотрудничает со множествами симфонических оркестров, включая оркестр Мариинского театра. Также музыкант успешно гастролирует за рубежом, выступает с различными оркестрами в Германии, Италии, Польше, Венгрии, Хорватии, на Кипре. С 2015 года Димитрис Ботинис является главным дирижёром Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской Государственной филармонии имени В. И. Сафонова.
Музыкант Сергей Редькин является обладателем премии Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», лауреатом наград международных молодёжных конкурсов пианистов имени С. Рахманинова в Санкт-Петербурге, имени Г. Нейгауза в Москве, стран Балтийского моря в Эстонии и «Классика» в Казахстане. Сергей Редькин выступает на лучших площадках Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых залы Санкт-Петербургской филармонии, Капеллы Санкт-Петербурга и Концертный зал Мариинского театра, принимает участие в программах Московской филармонии, участвует в престижных международных фестивалях – фестивале Мариинского театра «Лики современного пианизма», Московском Пасхальном фестивале и других. Много гастролирует по России и за рубежом – в Германии, Австрии, Франции, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Португалии, Монако, Польше, Израиле, США и Мексике.
Концерт состоится 2 марта в 19.00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.