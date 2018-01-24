Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Billys Band едет в Псков
Простите, Владимир Владимирович
Лучшие роли прошедшего театрального сезона
Пять коров и что-то про Пушкина
Драмтеатр приглашает на экскурсию
Иду на «ГрозуГрозу»
Звук создан Богом
Станиславского никто не отменял!
ещё Концерты 24.01.2018 11:546 Балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский выступит в Пскове 14 февраля 24.02.2018 12:020 Премьера музыкального проекта «Звук создан Богом» состоится сегодня в БКЗ филармонии 07.02.2018 10:534 «Классику в темноте» услышат псковичи 8 марта 05.02.2018 09:157 «Самая обаятельная и привлекательная» Ирина Муравьева проведет творческий вечер в Пскове 28.01.2018 10:371 «Бард-Вагон» сегодня сделает остановку в Пскове 24.01.2018 11:546 Балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский выступит в Пскове 14 февраля
Сцена / Концерты

Премьера музыкального проекта «Звук создан Богом» состоится сегодня в БКЗ филармонии

24.02.2018 12:02|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 24 февраля, в Большом концертном зале Псковской филармонии состоится премьера совместного проекта одного из самых титулованных дирижеров России и Псковского симфонического оркестра «Звук создан Богом».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, основатель, художественный руководитель и дирижер Камерной капеллы «Русская консерватория», лауреат премии имени Бориса Чайковского, Международных Баховских фестивалей, премии правительства Москвы, дирижер Николай Хондзинский впервые выйдет на одну сцену с псковскими музыкантами. В программе: симфония №40 Cоль минор Вольфганга Амадея Моцарта, «Трагическая увертюра» Иоганнеса Брамса, а также концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса. Солировать в концерте будет Лауреат международных конкурсов Аяко Танабе (скрипка, Япония).

Николай Хондзинский - основатель, художественный руководитель и дирижер Камерной капеллы «Русская консерватория» - коллектива, снискавшего репутацию первооткрывателя незаслуженно забытых шедевров отечественной музыки ХХ столетия и неизвестных в России памятников европейского музыкального Барокко. Среди мировых и российских премьер, проведенных Н. Хондзинским с «Русской консерваторией», сочинения Я. Д. Зеленки, И. С. Баха, Г. Ф. Телемана, Г. В. Свиридова. Дискография Н. Хондзинского включает первую мировую запись всех хоровых циклов В. Я. Шебалина (Toccata Сlassics, London), первую мировую запись «Песен фронтовых дорог» Д. Д. Шостаковича (Toccata Сlassics, London), первые записи сочинений Г. В. Свиридова, Ю. Абдокова, Я.Д. Зеленки.

По мнению английского рецензента Марка Робертса (W. Mark Roberts, DSCH Journal), записи, сделанные «Русской консерваторией» под руководством Николая Хондзинского, «вряд ли кто-то сможет превзойти по качеству в обозримом будущем». Не менее высокую оценку мастерству Николая Хондзинского дал Народный артист России Карэн Хачатурян, назвав его дирижерскую работу «блистательной», а самого маэстро - «одним из самых ярких и талантливых музыкантов нового поколения».

Дирижер сотрудничает с самыми известными оркестрами страны, среди которых: Симфонический оркестр Мариинского театра, Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.

Теги: #концерт #БКЗ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
24.02.2018, 12:020 Премьера музыкального проекта «Звук создан Богом» состоится сегодня в БКЗ филармонии 23.02.2018, 14:570 Увидеть мир, несмотря ни на что 23.02.2018, 11:080 Два спектакля покажет Псковский театр драмы 23 февраля 22.02.2018, 18:155 Псковские зрители одними из первых увидят новый спектакль Петра Мамонова
21.02.2018, 13:0710 Два спектакля покажет Псковский театр драмы в День защитника Отечества 19.02.2018, 20:1511 Дмитрий Месхиев поблагодарил команду, которая сделала XXV Пушкинский театральный фестиваль 19.02.2018, 17:035 Спектакли XXV Пушкинского театрального фестиваля на сегодня посмотрели более 6 тысяч человек 19.02.2018, 16:283 Гастроли не только по России, но за рубежом ждут Псковский драмтеатр
19.02.2018, 16:072 Четыре спектакля лаборатории Лоевского будут поставлены на псковской сцене 19.02.2018, 15:350 Иммерсивный спектакль «Онегин-жест» организаторы XXV Пушкинского театрального фестиваля считают неудачей 19.02.2018, 15:2615 Дмитрий Месхиев: Наконец-то мы стали делать правильный Пушкинский театральный фестиваль 19.02.2018, 10:370 Итоги XXV Пушкинского театрального фестиваля станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН
19.02.2018, 10:340 В Пскове сегодня завершается XXV Пушкинский театральный фестиваль 18.02.2018, 18:047 «Ура лаборатории Лоевского!» - на Пушкинском фестивале представлен последний эскиз 17.02.2018, 14:3726 «Мертвые души» покажут сегодня в Псковском драмтеатре в рамках Пушкинского фестиваля 17.02.2018, 13:474 В связи с болезнью артиста показ спектакля «Летние осы кусают нас даже в ноябре» в Псковском драмтеатре отменяется
17.02.2018, 10:263 В Пскове открывается театральная лаборатория Олега Лоевского 16.02.2018, 17:585 Выставка работ эстонского художника Навитролла откроется в галерее «ЦЕХ» 22 февраля 16.02.2018, 16:5014 Пять коров, или Сколько получал Пушкин за строчку «Евгения Онегина» 16.02.2018, 14:298 Псковский драмтеатр сам выбрал пьесы для лаборатории Олега Лоевского
16.02.2018, 14:0611 Создатели Пушкинского театрального фестиваля: Мы не разоряем псковский бюджет 16.02.2018, 13:555 Олег Лоевский: Театральная лаборатория на Пушкинском фестивале - это тренинг актерский и режиссерский 16.02.2018, 13:3818 Арт-директор Пушкинского театрального фестиваля: У нас нет желания устраивать скандалы 16.02.2018, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» о Пушкинском фестивале
16.02.2018, 12:350 С завтрашнего дня в Пскове открывается театральная лаборатория Олега Лоевского 15.02.2018, 14:074 Ученик Григория Козлова покажет на сцене Псковского театра драмы «Шикарную свадьбу» 15.02.2018, 10:280 Два спектакля и лекция о театральном Пскове ждут сегодня участников XXV Пушкинского театрального фестиваля 14.02.2018, 15:232 Петербургский театр «Мастерская» Григория Козлова закроет юбилейный Пушкинский театральный фестиваль
14.02.2018, 12:0616 «Простите, Владимир Владимирович...» 13.02.2018, 17:320 «Многоликая Россия» представлена в Пскове в рамках Пушкинского театрального фестиваля 13.02.2018, 13:589 «Потому что честные люди...» 13.02.2018, 12:070 Кемеровский театр драмы им. Луначарского представит в Пскове комедию «Летние осы кусают нас даже в ноябре»
12.02.2018, 17:573 Billy’s Band везет в Псков уникальный спектакль «Блюз в голове»  12.02.2018, 14:550 Получить скидку на концерт классической музыки смогут псковичи в масленичную неделю 12.02.2018, 13:1617 «Дурацкие дети. Леля и Минька» представлены в Пскове в рамках Пушкинского театрального фестиваля. ФОТО 12.02.2018, 12:549 Звезда «Бандитского Петербурга» сыграет в эскизе спектакля «Как Зоя гусей кормила» на Пушкинском театральном фестивале
12.02.2018, 09:432 В рамках Пушкинского театрального фестиваля сегодня будет показан спектакль «Месяц в деревне» и прочитана лекция «Русская оперная классики на современной сцене» 11.02.2018, 23:5595 Иду на «ГрозуГрозу» 11.02.2018, 17:384 Псковичей приглашают сегодня вечером на лекцию о русской литературной классике в современном зарубежном театре 10.02.2018, 13:0627 «Пушкин+. "Евгений Онегин"», «ГрозаГроза» и «Ужин с Пушкиным» ждут сегодня зрителей Пушкинского фестиваля в Пскове
10.02.2018, 10:3716 Моноспектакль «Наше все…Бродский» представил Театр Наций в Пскове. ФОТО 10.02.2018, 08:276 Сегодня в России вспоминают Пушкина 09.02.2018, 18:156 Псковский драмтеатр в этом году отправится на «Большие гастроли» 08.02.2018, 19:2738 XXV Пушкинский театральный фестиваль официально открыт
08.02.2018, 18:385 Выставка театральных художников дала старт XXV Пушкинскому театральному фестивалю 08.02.2018, 16:390 Встретить Масленицу с семьей приглашает Псковский театр кукол 08.02.2018, 08:3262 Юбилейный 25-й Пушкинский театральный фестиваль открывается сегодня в Пскове 07.02.2018, 15:4317 Программа XXV Пушкинского театрального фестиваля
07.02.2018, 14:500 Порядка 13 тысяч школьников и студентов в Псковской области напишут Пушкинский диктант 07.02.2018, 10:534 «Классику в темноте» услышат псковичи 8 марта 07.02.2018, 09:190 «Мертвые души» покажут в рамках Пушкинского фестиваля в Великих Луках 06.02.2018, 21:481 Пушкинский диктант напишут псковские школьники 8 февраля
05.02.2018, 09:157 «Самая обаятельная и привлекательная» Ирина Муравьева проведет творческий вечер в Пскове 04.02.2018, 14:3862 У Псковского драмтеатра появилась «Каштанка» 02.02.2018, 15:388 «Дело Луначарского» с Юлией Пересильд. ВИДЕО 02.02.2018, 14:0554 Мы, псковичи, тяжелый народ - Юлия Пересильд
02.02.2018, 13:4413 Юлия Пересильд о «Каштанке»: Мне бы хотелось, чтобы зритель на этом спектакле смеялся и очень сильно плакал 02.02.2018, 13:2418 Репетиции псковской «Каштанки» режиссера Юлии Пересильд не обходятся без травм 02.02.2018, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с Юлией Пересильд 01.02.2018, 17:183 «Многоликую Россию» представят в рамках юбилейного Пушкинского театрального фестиваля
31.01.2018, 17:1714 Юлия Пересильд рассказала, о чем мечтает 31.01.2018, 16:1621 Отчасти я тоже, наверное, Каштанка - Юлия Пересильд 31.01.2018, 16:064 На встрече с молодежью в Пскове Юлия Пересильд рассказала, чего боится 31.01.2018, 15:5528 Юлия Пересильд: Каштанка - это синдром, его не вылечить
31.01.2018, 11:593 Ведущие театральные критики и театроведы проведут лекции в Пскове 31.01.2018, 09:4629 Юлия Пересильд: Сделать спектакль за 14 дней - это безумие, но и вызов 30.01.2018, 19:1731 31 января Юлия Пересильд встретится с псковскими студентами и лицеистами 30.01.2018, 18:2917 Кинорежиссер Алексей Учитель побывал на репетиции спектакля «Каштанка» в Псковском драмтеатре. ВИДЕО
30.01.2018, 15:198 Хватало ли Пушкину его жалованья в пять тысяч, узнают зрители XXV Пушкинского театрального фестиваля 29.01.2018, 10:1525 Организаторы Пушкинского театрального фестиваля рассказали, почему на логотипе появился заяц 28.01.2018, 13:474 Две выставки откроются в Пскове в рамках Пушкинского театрального фестиваля 28.01.2018, 10:371 «Бард-Вагон» сегодня сделает остановку в Пскове
28.01.2018, 09:530 Стихи Игоря Северянина будут читать сегодня со сцены в Псковском драмтеатре 25.01.2018, 16:426 Спектакль «Мертвые души» в рамках Пушкинского театрального фестиваля переносится на Большую сцену 25.01.2018, 16:3311 Дмитрий Месхиев пообещал сюрпризы во время закрытия Пушкинского театрального фестиваля 25.01.2018, 16:263 Спектакль Ивана Маленьких «Онегин. Избранные страницы» покажут в Пушкинском Заповеднике
25.01.2018, 15:544 Режиссер Николай Русский летом начнет репетиции нового спектакля в Псковском драмтеатре 25.01.2018, 15:0618 Дмитрий Месхиев предложил псковским театралам взять отпуск на время Пушкинского фестиваля и «всерьез походить на спектакли» 25.01.2018, 14:5624 Впервые в России на сцене Псковского драмтеатра будет показан иммерсивный спектакль в жанре социальной хореографии 25.01.2018, 12:544 Зрители XXV Пушкинского театрального фестиваля будут решать судьбу спектаклей
© Псковская Лента Новостей, 2000-2017

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц, достигших 18-летнего возраста

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+
8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru