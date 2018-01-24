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Познакомиться с богатой музыкальной культурой Чехии приглашает псковичей Псковская областная филармония

Псковский симфонический оркестр под управлением знаменитого петербургского дирижера, лауреата международных конкурсов Михаила Леонтьева представит концерт «Радуга над Влтавой» на сцене БКЗ Псковской областной филармонии.

Как сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, концерт знакомит слушателей с богатой музыкальной культурой Чехии в лице ее лучших представителей. В программе концерта произведения Бедржиха Сметаны и Йозефа Сука.

Бедржих Сметана - классик чешской музыки, прославившийся циклом симфонических поэм «Моя родина». Одна из поэм – «Влтава» является романтическим воспеванием крупнейшей реки Чехии. Здесь и ее спокойное течение, и ночные хороводы русалок, охота в прибрежных лесах и крестьянская свадьба под веселые ритмы чешской польки. Мелодия «Влтавы» считается неофициальным национальным гимном Чехии.

Йозеф Сук - выдающийся лирик чешской музыки 20 века. Его светлая, жизнерадостная «Серенада» для струнного оркестра – одно из самых известных сочинений.

Концерт состоится 24 марта в 17.00.

Билеты на сайте: http://philpskov.ru/afisha/?1244 и в кассе филармонии.